新聞透視－小卒變強人 打擊對手不手軟

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中國時報

俄羅斯總統普丁再連任總統幾乎毫無懸念！普丁原為蘇聯祕密警察出身，曾是外界眼中的「無名小子」（Mr. Nobody），誰也料想不到自1990年代初踏入政壇之後，他會從聖彼得堡副市長一路扶搖直上，不到10年就成了當年俄國總統葉爾辛的指定接班人，掌權至今長達18年。他果敢的作風也被俄羅斯人公認是帶領俄國走過蘇聯解體後混亂，重振俄國大國雄風的魅力型領袖。

普丁於1952年生於列寧格勒（現聖彼得堡），大學攻讀法律，畢業後加入蘇聯情報機關「國家安全委員會」（KGB），1985年被派往東德執行間諜任務。直到1991年蘇聯解體，他才以上校官階離開KGB。

1990年代，普丁的大學老師安納托利．索布恰克出任聖彼得堡市長，普丁成為其核心幕僚，1994年升任第一副市長。1998年他加入葉爾辛政府，隨後成為聯邦安全局（FSB，前身即為KGB）局長，並在不久後升任大權在握的國安會議祕書長。

1999年8月，葉爾辛撤換時任總理史契帕辛，以普丁取而代之。當時的葉爾辛在短短一年半內就換了4位總理，外界本以為普丁早晚會遭遇同樣命運，沒想到葉爾辛在1999年底辭職，指派普丁為代總統，換取自己全身而退。普丁在2000年3月的總統大選中輕易勝出，2004年連任，因俄國憲法規定總統不可連任兩次，2008年無法再競逐連任，普丁於是成為總理。2012年普丁再度勝出總統選舉。

外界首度見識到普丁的強勢作風，當推1999年8月爆發的第二次車臣戰爭，普丁在這場戰爭中充分展示了他那堅決果斷毫不留情的硬漢形象。2014年以軍事干預烏克蘭東部衝突事件，吞併了烏克蘭克里米亞半島。2015年，普丁令俄軍介入敘利亞內戰，出手快狠準，守住俄國往中東及地中海發展的戰略空間，也讓許多俄國人叫好。

在對內統治上，普丁打擊政敵毫不手軟，對異議人士下毒手的消息屢有耳聞。2015年，普丁的頭號政敵反對派領袖涅姆佐夫，在克林姆林宮附近遭槍手連開7槍斃命，便被懷疑背後動機不單純。而普丁大力打擊俄國權傾一時的「寡頭」大亨也令人側目。

極力固權的同時，酷愛柔道的普丁擅長在媒體上營造一副猛男形象，不時大秀肌肉，駕戰機、開坦克、玩潛水，十八般武藝樣樣通，因此被外界封為「當代新沙皇」。

(中國時報)

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