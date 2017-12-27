玩轉地緣政治 普丁讓俄國再偉大

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中國時報
／綜合報導

經過強人總統普丁的長期領導，俄羅斯重新崛起成為不容忽視的強權，影響力遍布歐亞。俄國實力以軍武最突出，曾數度派遣轟炸機向美日等國示威，並透過軍售和出兵玩轉大國地緣政治。

俄國日前交付中國大陸第二批10架蘇愷35（Su-35）戰鬥機。這批戰機部署在廣東湛江，未來可能影響台海以及南海情勢。中國向俄國採購的S-400「凱旋」地對空飛彈系統也即將交貨。美國軍事專家坦誠，這些武器對美國造成嚴重威脅。

除了大陸，還有土耳其、越南、馬來西亞、印尼與印度向俄羅斯購買武器。土耳其11月初也花費20億美元向俄訂購S-400系統，預計2019年部署。此舉引發北約成員反彈，但俄外交部僅表示，「這是我們和土耳其的事」。

俄國也供應武器給在南中國海視北京為對手的河內。今年初，越南購買的6艘基洛級潛艇全數服役，俄國預計再交付2艘獵豹級護衛艦。越南也表明，計畫在越南控制的南中國海較大島嶼上部署俄製K-300P堡壘陸基反艦飛彈系統。

印度去年和俄羅斯簽訂價值60億美元的軍售協議。印度訂購的武器包括5套S-400系統、4艘格里戈洛維奇海軍上將級護衛艦，租賃第2艘阿庫拉級核動力攻擊型潛艇，並與俄合作量產Ka-226T直升機。

俄羅斯同時透過參與敘利亞內戰在中東厚植根基。分別在敘利亞臨地中海的塔爾圖斯港擴建海軍基地和赫梅敏空軍基地。並且也在和烏克蘭的衝突中，以迅雷不及掩耳的方式出兵占據了克里米亞，在黑海占據了優勢地位。

俄國軍艦與間諜船在耶誕節期間2度駛近英國領海，英方出動軍艦「護送」俄船艦離開北海。北約（NATO）祕書長史托騰伯格提出警告，指出俄潛艇在地中海與大西洋等水域活動愈來愈頻繁，活躍程度已相當於冷戰時期。

(中國時報)

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