性侵女童 李(王羅)岳父重判8年

2017年12月27日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 林淑娟 ／綜合報導 ／綜合報導

高市某幼兒園熊姓園長的父親、也是藝人李(王羅)的岳父，去年5月趁幼童在教室午休，老師到其他地方開會，潛入教室用手指性侵女童，女童當場驚醒，並因老師說「睡覺時不可以講話」，返家後才告訴外婆，外婆報案揪狼，高雄地院依妨害性自主罪將熊判刑8年。全案仍可上訴。

阿嬤揪狼 幼兒園認疏忽

此事昨經高雄網友在批踢踢披露，引發重視，該幼兒園主任表示，她沒辦法代替當事人發言，「這件事的確是我們的疏失，我們感到很難過、很抱歉」，事後有做一些改善措施。

李(王羅)則說，他也是從媒體報導才知道這件事，夫妻倆平常很少過問娘家的事，雖然妻子熊家婕的妹妹確實在高雄經營幼兒園，岳父的名字也跟判決書上的名字一樣，但實在不知道自己該講什麼、能講什麼。

判決指出，熊男去年初到幼兒園協助餐廚，同年5月，他利用該幼兒園幼童午休的機會，潛入教室，並將手指伸入被害女童私處性侵得逞。

女童返家後告訴外婆「學校黑黑的阿伯摸我尿尿的屁股」，外婆驚覺事態嚴重且轉告女童母親報警處理，社工陪同女童到醫院驗傷，發現有新裂傷。

女童審理時證稱，當天她穿裙子，中午睡覺時阿公用手指「挖我屁股，我覺得會痛，因老師說睡覺時不可以講話，怕被老師罵，所以沒有告訴老師」，女童回家才告訴外婆。

幫忙餐廚 趁午休潛教室

熊男否認犯案並辯稱當天在廚房切菜，準備下午點心，知道老師要去開會，因小朋友很吵，才進去教室看一下，不然平常不會進去，當時只是幫女童蓋被子，還告訴女童要睡覺了，沒有以手指性侵女童。

但合議庭依據醫院對女童所做精神鑑定，認定女童心智發展正常、說謊可能性低，且指訴內容與所受傷勢情況相符，因此認定熊男有罪。

合議庭並痛斥熊男身為園長父親，竟罔顧幼童對其信任，不知以長輩身分善待學員，竟在園內犯下此案，事後否認犯罪，沒有與被害人和解，判處有期徒刑8年。

(中國時報)