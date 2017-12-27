偽造病歷詐健保 名醫江守山被訴

2017年12月27日 04:10 中國時報 李文正 、 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

腎臟科名醫江守山，另經營機能食品公司，卻涉嫌利用在新光醫院看診機會，多次偽造員工病歷資料，使得44名員工得以用健保給付，到新光醫院進行抽血、驗尿等健檢，導致醫院損失10萬多元，士林地檢署26日偵結，依偽造文書、詐欺罪，將江提起公訴。

江守山喊冤表示，他沒有Ａ健保一毛錢，且他也只有依規定領取7000多元的診察費，其餘都被新光醫院拿走，且這些員工檢查的項目都不同，包括驗血、驗尿及做胃鏡、大腸鏡等，怎麼會使詐做健檢呢？員工身體不適，找自己老闆看病，這也是很自然的事。

新光醫院副院長洪子仁則說，本案係衛生局依職權調查移送，非醫院與江醫師互告，另醫院早就將江涉及不實申報的金額全都退還健保，未從中領取一毛錢。

起訴指出，江守山2013年間8月7日、14日、28日在新光醫院門診時開立檢查醫囑，指病人患有胃潰瘍、腎炎等病，但實際上都病人並未到診，目的是讓員工能到醫院以健保給付方式，進行血液、糞便等健檢。

檢察官傳訊員工，員工說不記得有腹痛或扭傷等症狀，如果身體不舒服會請教江醫師，但不記得有便秘，或消化性潰瘍等症狀，並指食品公司負責人事的陳姓員工說可安排免費健檢，大家的健保卡也都交給公司，對病歷資料不知情。

江辯稱，員工會詢問他健康問題，知道後會製作病歷資料，沒有登載不實，院方是嫌他年紀大了，隨便找理由不讓他工作，且北市衛生局對他心存嫌隙，才會將他移送地檢署，明顯挾怨報復，否認犯罪。

檢方調查，江總共偽造44人病歷，其中35人到新光回診檢驗，當時醫院曾向健保局請款，事後發現有異並放棄補助，損失為10萬3490元，檢察官認定詐欺得利，依偽造文書、詐欺罪起訴。

(中國時報)