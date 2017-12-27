國安日報假情資 糊弄蔡總統

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳柏安／台北報導

國家安全局是台灣最重要的情報機關，更是所有情治單位的龍頭。為讓總統掌握國內外重大訊息，以利各種決策，國安局必須每天嚴謹精準提供「國安日報」，從李登輝時代開始，歷任總統一早便會研讀「國安日報」。

《周刊王》調查，日前「國安日報」竟淪為「國安亂爆」，首見以假情資糊弄小英總統，還好小英總統搶先識破，下令嚴懲失職人員，顯見國安系統螺絲掉了滿地！對此，總統府發言人林鶴明說：「關於媒體報導有關國安局相關業務，係屬業務單位之權責，總統府不予評論。」國安局則不回應。

檢調單位日前針對新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人，以極罕見的「三票一書齊發」手段搜索拘捕，一開始因訊息混亂，身為藍營友軍的國民黨主席吳敦義決定冷處理，不料引發黨內怒火，藍營名嘴於是急Call吳夫人蔡令怡分析嚴重性，巧的是，吳敦義隨即就在臉書刊出評論，隔天更加碼上火線炮轟，有藍委談起此事時尷尬地笑說：「聽某嘴大富貴」。

對此，國民黨文傳會發言人李明賢表示，事件當日上午訊息不明確，晚報出刊後，吳敦義就指示幕僚發新聞稿積極回應，只是當天吳敦義沒安排公開行程，所以未親自受訪。至於吳主席夫人對此案的看法，因屬個人領域，黨中央不評論。

台北藝術大學將舉辦「服裝與權力」跨界企畫講座，探討服裝與權力間的關係，穿搭一向樸實的台北市長柯文哲，竟是對談嘉賓。身為主講者的台北藝術大學副校長邱顯洵透露，雖然外界常批柯P打扮老派，導致柯P沒自信，但他認為柯P的「阿伯風」很親切，有助於拉票，「門票一張800元的講座，就是要逼柯P面對文化，治療文化自卑症！」

本期特別製作38頁「2018世界新車大展」特輯，並附贈車模跨頁美照！更多精采內容，詳見今天上市的《周刊王》。

(中國時報)