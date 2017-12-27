病母勒斃女兒 稱神明指示

2017年12月27日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

人倫悲劇！60歲潘姓婦人，因有精神方面疾病，常懷疑女兒覬覦財產、謀害她，26日與么女發生爭執，竟以女兒的紅圍巾勒斃女兒；案發後，潘婦打電話給熟識農會行員說：「我殺了女兒」，警方趕到，其女已死亡。潘婦坦承殺女，還說是依神明指示。檢方複訊後，將她聲押禁見獲准。

警方調查，潘婦丈夫10多年前過世，有3個女兒，長女、次女已出嫁，只剩小女兒、30歲王姓女子和母親同住。而王女近期才剛從菲律賓留學回國，目前在工研院南分院工作，原預計將申請前往澳洲留學，未料殞命。

潘婦平時靠租金維生，但她精神狀況不佳，常懷疑女兒謀奪家產，母女經常大吵，房屋店面一直租不出去。2周前，么女向鄰居透露母親已2星期睡不著覺，原要帶去就醫，但母親躲避不肯。

沒想到，昨天上午，王女準備出門上班，潘婦疑發病出現幻聽，「獲得神明旨意，一定要以圍巾勒斃女兒」，遂下樓用女兒脖子上圍巾勒斃女兒。

隨後，警方接獲農會黃姓女行員報案，指潘家發生命案，趕到現場，大門反鎖，經破窗而入，赫然發現王女倒臥車庫，全身僵硬，已死亡多時。

警方詢問潘婦怎麼殺人？潘婦答說「用圍巾」，警方半信半疑，地上果然找到圍巾，死者脖子也有一道勒痕，經鑑識人員勘驗後，初步判定死者是窒息死亡。

潘婦的其他女兒得知發生憾事，難過痛哭地說「怎麼會發生這樣的事」，檢警相驗，初步認定是勒脖窒息而死，但確切死因仍待解剖複驗。案由檢警依殺人罪偵辦中。

(中國時報)