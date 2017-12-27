體總嘲諷李新短命 兒擬提告

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市體育局長期委託北市體育總會審核補助，因遭已故台北市議員李新質疑圖利，提案刪除相關預算300萬元，引發北市體總不滿，近期竟發公文給市府，指涉李新是「短視又短命的無知議員」。李新兒子李柏毅憤慨說，無法接受父親離世還要被下流字眼辱罵，若北市體總堅持不道歉，將依法提出告訴。

藍綠議員群起炮轟

李新去年底質疑北市體總審核補助款藉機抽成，要求體育局修法，提議將市府給予總會的行政費300萬元刪除。但李新今年9月墜樓身亡，令各界惋惜，如今卻在正式公文中遭總會辱罵，令藍綠議員大為不滿，痛批太荒謬。

李柏毅26日出面表示，父親百日還沒過，家裡還在守喪，竟受到這種莫大的汙辱和人身攻擊，他與母親都無法接受。他強調，北市體總是有制度的組織，一份公文從擬稿、蓋印到成為正式公文發給市府，期間經過很多人的手，竟還能出現那麼不雅、下流的字眼。

李柏毅痛心討公道

李柏毅說，審查預算是議員、也是父親的職責，若因刪除某筆預算，就要被咒罵短命，那北市體總就是在罵所有議員。他還說，預算要刪減，並非單一議員能做到，需經過多數議員同意，北市體總根本沒搞清楚狀況。

他現場出示指涉李新「短視又短命」的公文，強調受文單位不只有北市體育局，12月8日也有發給市府市長室，但至今20天，市長柯文哲和市府卻無任何回應，對於民間團體這樣汙辱議員，難道柯文哲只當成小事，看完就不聞不問？

李柏毅痛心說，父親從政20年來，盡心盡力為民眾爭取福利，往生後還遭不堪辱罵，北市體總簡直水準低落、心胸極度狹窄，若對方堅持不道歉，那就法院見，他將以刑法312條「對於已死之人公然侮辱、誹謗」訴諸法律途徑。

(中國時報)