老舊裂損 三鶯大橋改建開工

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

三鶯大橋橋墩裸露不利抗洪，早被列為應立即拆除改建的危橋。（陳俊雄攝）

危機重重早有改建需要的三鶯大橋，終在26日舉辦第1階段改建工程開工典禮，新北市長朱立倫表示，為了爭取改建，地方議員多年來在議會「一直叮囑」，他還特別請蘇有仁「嘜擱講這條」，如今順利開工，希望未來能夠無縫接軌，讓4階段工程一氣呵成，也算對地方努力爭取的民代有交代。

已有30多年歷史的三鶯大橋，橋梁老舊已有裂損，且橋寬無法負荷三鶯地區車流，加上橋面未設機慢車及行人專用道，汽機車與行人爭道險象環生。

可供民眾百年使用

朱立倫表示，三鶯大橋是連結三峽到鶯歌的主要動脈，地方議員在議會「一直呼籲改建」。但即使改建迫在眉睫，也得等三鶯二橋完工才能推動，因此市府在二橋完工2個月後，立刻推動三鶯大橋改建案。

朱立倫指出，三鶯大橋改建工程比三鶯二橋還困難，因為無法完全封路、只能分階段施工，減少對用路人的影響，但完工後新橋有專用汽、機車道及人行道，還有景觀平台，成為可以讓民眾百年使用的現代化橋梁。

三鶯大橋第一階段工程經費高達10億元，後續經費需中央挹注，朱立倫也呼籲議員、立委爭取經費，讓各階段工程一氣呵成。

爭取經費 盼一氣呵成

工務局表示，三鶯大橋分4階段改建，第1階段工程在原橋兩側增設專用機車道及人行道，預計2019年底完工；第2、3階段「半半施工」改建原有二段舊橋；第4階段增設匝道串聯鶯歌環河路網，改建後除了強化橋梁防洪耐震能力外，也大幅改善用路人的行車空間。

(中國時報)