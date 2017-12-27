花蓮車站擴建 規格比照航廈

2015年動工的台鐵花蓮站擴建工程共分2期工程，第1期車站主體及東站西站改建工程，預計明年9月完工。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

正在擴建的台鐵花蓮站，預計明年下旬車站主體及東、西站改建等工程陸續完工，除了站體空間加大5至6倍、無障礙設施也更完備，還有全台唯一進出站乘客分流，規格比照航廈。

2015年動工的台鐵花蓮站擴建工程共分2期工程，包括東、西站改建工程、花蓮站主體新建工程、自由走道新建工程、花園大廳、雨棚新建工程等，鐵路改建工程局東部工程處花蓮工務段段長江俊宏表示，花蓮站是特等站，第1期車站主體及東站西站改建工程，預計明年9月完工。

進出站分流 全台唯一

台鐵花蓮運務段段長吳金添指出，完工後花蓮車站將擴增為1125坪，月台都有電扶梯及電梯通往，售票大廳設在3樓，乘客進出站分流，12米寬的前、後站自由走道將設置商店街，展售在地農特展品。

「在花蓮火車站廊道喝咖啡，看F16戰機降落！」江俊宏說，花蓮站位居航線下方，連接前後站的自由廊道，不用買月台票即可通行，廊道南側規畫城商場，而北側規畫透明玻璃，讓民眾能喝咖啡欣賞戰機降落，感受戰鬥機衝場、起飛、下降的震撼，也是全台唯一能欣賞F16戰機的火車站。

江俊宏指出，車站前站臨停車道將從3個車道擴增至5個車道，乘車民眾可經車站大廳進站後，搭乘樓梯、手扶梯抵達3樓買票，進入閘門後選擇不同月台，再搭下樓至月台搭車，出站旅客則從現有地下道分別由前後站離開，達到進出分流效果。

可欣賞F16戰機降落

台鐵花東效能提升方案，總共計有29個站，目前仍然有花蓮站、吉安站、志學站、台東的瑞源站、台東站在進行改建工程，明年將可陸續完工；至於花蓮火車站舊站建築，則將在第2期工程進行，預計工程於2019年9月完成。

(中國時報)

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