熱水器安全防護 有LINE竹警消

桃市消防局進行熱水器安全宣導時會教導民眾如何辨識是否是「燃氣熱水器裝設不當」的一氧化碳潛勢戶。（消防局提供）

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中國時報
／竹市報導
新竹市消防局補助熱水器更換，每戶最高3000元。（徐養齡翻攝）
屋內加裝屋外式熱水器，儘管上方安裝排氣管仍屬不合格。（徐養齡翻攝）

又到了民眾使用熱水器發生一氧化碳中毒高峰期，現行警消雖可管理業者，但若民眾不配合訪視宣導，往往無法發現熱水器是否「裝錯機型」，更遑論把警消當成詐騙集團。新竹市消防局就成立專門LINE群組，聯合社區管委會取得民眾信任。

僅能言語宣導 影響有限

上周竹市驚傳公寓一氧化碳2死中毒案，戶外型瓦斯熱水器成了害命主因，消防局官員無奈表示，依消防法規定，消防局對燃氣熱水器承裝業者有開罰公權力，但對住戶卻無任何強制力，僅能言語宣導，影響力有限。

「不是不想檢查，是根本進不去！」消防員感嘆要為民眾安檢熱水器頻頻受阻，甚至被當作詐騙集團。消防局為此推動「社區LINE群組」，每日通知管委會，提醒住戶消防注意事項，增進居安思危的意識。

安裝不符規範 致命危機

分析一氧化碳中毒事件，被害住戶普遍在室內安裝不符規範的屋外型熱水器，引發排氣不良害命。消防局官員無奈說，屋外型每台約5000元，相較價高的的屋內型，價差來到5、6000元，民眾選擇便宜機型卻忘了隱藏致命危機。

更有甚者，市面上有不肖業者為民眾在室內安裝屋外型熱水器，頂端加裝抽油煙用的排氣管，讓民眾誤信有效，消防局痛斥此舉根本是惡意欺瞞，排氣管只要一鬆脫，一氧化碳照樣四竄，呼籲民眾勿因省小錢而賠掉性命。

新竹市消防局表示，針對燃氣熱水器設置位置或種類不當的獨居長者住戶、中低收入戶、已發生一氧化碳中毒住戶及經居家訪視列為3級狀態的處所，每戶最高補助3000元，新年度將從明年元月1日起開放申辦，預計將提供272個戶數名額。

(中國時報)

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