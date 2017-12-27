神明響應環保 中彰投苗共推

2017年12月27日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

邀神明反空汙！台中市政府2016年全國首創推出「宗教場所專用空品旗」及「宗教場所低碳認證」措施，推廣團拜一炷香、環保禮炮及電子鞭炮使用，獲許多宮廟響應。民政局進一步結合彰化、南投、苗栗共同推動宗教場所低碳認證，4縣市共同改善中部空氣品質。

節能減碳 4縣市結合

空氣品質的惡化直接影響民眾呼吸權益，宗教信仰與民眾生活貼近，民政局宣導少用燃香、紙錢及鞭炮的創新思維，有賴各宗教團體配合，引領信眾建立宗教慶典環保化的理念。中市今年「紙錢集中燒」共8122噸、推廣「一爐一香」獲733家宗教場所配合，減碳總量計3萬多噸。

民政局長周永鴻表示，去年推動宗教場所節能減碳措施，截至2017年底，宗教場所「團拜一炷香」估計減少近12萬炷香、「使用電子鞭炮或環保禮炮」約省下5000萬元，採用LED燈具減少用電量計6000萬度，各項措施估算約可省下2億5000萬元。

宗教宣導 打造環保都市

民政局指出，去年有47間宗教團體獲得「宗教場所低碳認證」，今年共計60個宗教團體通過低碳認證審核，節能減碳不分縣市，盼透過宗教宣導節能減碳並教化人心，讓台中成為宗教環保的都市。

周永鴻強調，中彰投苗4縣市政府為達成區域治理目標，以跨領域、跨議題、跨黨派精神，推動各項宗教場所節能減碳措施，盼共同打造低碳的宗教場所，讓空品愈來愈好。

(中國時報)