成大扮領頭羊 AI中心揭牌

2017年12月27日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

成功大學領先全國成立「人工智慧服務暨數據中心」，成大校長蘇慧貞（左二）、代理市長李孟諺（左一）參訪成大研發的先進智慧型機器人。（曹婷婷攝）

1934年，成功大學打造出一台計數機器人；83年後，成大領先全國成立「人工智慧服務暨數據中心」，宣告全面發展人工智慧相關研究應用，由成大研發全台第一輛AI自駕車《大腦》，預計明年第1季在成大歸仁校區動態測試。

攜手南市府簽MOU

成大26日成立「人工智慧服務暨數據中心（AI service and data center AIS＆D）」，並與台南市政府簽署合作備忘錄，共同發展智慧城市。

成大校長蘇慧貞表示，20世紀初，科學界甫發展機器人，成大機械系即已設計機器人，AIS&D成立將為在地城市的進步、生活與產業帶來更好發展。代理市長李孟諺指出，人工智慧翻轉未來，市府與成大合作發展智慧城市，將帶來更多就業機會。

共同發展智慧城市

成大研發長謝孫源表示，AIS&D有3項重要任務，一是支援全校AI研發，如智慧製造、智慧機器人、智慧養殖、智慧醫療等，其次是與南市府密切合作，尤其是智慧城市、數位治理、公務人員專業增能與城市大數據分析等，第3則是執行成大智慧校園計畫蒐集的巨量資料做進一步分析與再利用。

現場一大亮點是，成大打造全台第一輛由師生研發AI自駕車的《大腦》，有別於其他縣市發展自駕車模式，這台自駕車除了國外進口車體，關鍵技術如核心AI運用，包括感測處理、決策判斷、控制驅動及系統整合，皆由成大電資學院、工學院、規畫與設計學院等跨領域研發。

跨領域整合技術

成大表示，《大腦》目前相關系統已完備，預計明年第一季就能在歸仁校區進行動態測試，也能與沙崙自駕車場域合作，日後AIS＆D更多數據加入，自駕車將能辨識更複雜的環境，提升自駕車安全性、靈敏度。

成大AIS&D採購台灣第一部要價700萬元的NVIDIA DGX-1 GPU，是全球第一款專為深度學習及人工智慧加速分析所打造的設備，其電腦運算能力可處理「奈秒級」演算，等同於用250台x86伺服器而搭建的運算叢集規模，DGX-1的總傳輸頻寬，每秒最高可達768GB。

(中國時報)