一例一休衝擊 社福募款喊苦

2017年12月27日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

歲末年終，正值企業作帳捐款抵稅旺季，但疑似受到景氣影響，捐款氣氛不如往年，華山基金會屏東站統計同期捐款金額，相較去年整整少了120萬元，且1年來增加近百名獨居長輩個案，造成收入未增、支出又增加的窘境，所有社工皆感嘆「今年真是社福寒冬」。

金額比去年少百萬

華山屏東縣站長鄭安妮指出，目前屏東服務長輩共有1312位，其中多數為獨居、失依個案，急需旁人協助；往年這時候向企業或公司行號提出募款需求，總會獲得善意回應，但今年狀況卻大不相同，紛紛碰到軟釘子。

「今年可能比較沒辦法」，常碰到商家負責人語帶抱歉地說，因為一例一休，造成人力成本增加，捐款只能等明年再看看；捐款低迷的狀況，農業鄉鎮尤其嚴重，以九如鄉為例，鄉內65位立案長輩，僅募得11人長年照顧經費，超過80萬元資金缺口，讓地方站長一個頭兩個大。

華山九如站長蔡蕙琪指出，九如鄉內缺乏大型產業，又沒砂石回饋金補助，加上當地以務農為主，資源真的不如其他鄉鎮，且人口外移、加上少子化影響，長輩更需要外界關注。

校園減糖政策響應

募款卡關的消息日前在鄉內傳開，九如鄉內從幼兒園至國中、小，共10所學校紛紛發起響應活動，配合校園減糖政策，鼓勵學生捐出買飲料、糖果的零用錢，轉化為愛老經費，短短半個月時間，已成功募集近10萬元。

曾體驗老化活動的國二學生楊品道說，穿戴手套感覺關節不靈活，夾菜、拿東西都不方便，戴上耳罩跟眼鏡，不僅聽不清楚也看不到，真的覺得老人家很辛苦，從今以後會積極協助阿公阿嬤，也願意捐錢表示自己的心意。

(中國時報)