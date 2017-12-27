「人過世了何必這樣」 柯籲和平解決

北市體總會長呂威震說，公文內容沒問題，短命應是指議員應曉薇。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

台北市體育總會遭市議員應曉薇揭露，日前發公文辱罵已故議員李新短視、短命又無知，引發各界議論，李新兒子李柏毅也不滿要求道歉。北市體總26日態度強硬說，公文沒有指名道姓，有人要對號入座也沒辦法，不會為此道歉，最後直言短視短命其實是指應曉薇，應反指，說謊不打草稿，根本是硬拗。

李新曾質疑體育局圖利北市體育總會，提案將300萬元相關預算刪除，北市體總日前發公文稱體育局前局長洪嘉文「無擔當配合少數短視（且短命）的無知議員運作」，加上李新不久前離世，遭外界解讀該公文在指涉李新。

台北市長柯文哲昨受訪時說，知道北市體總會長呂威震跟李新有過節，但人都過世了，有必要講這些嗎？不懂為什麼一定要吵架，能和平解決就該和平解決。

北市體總秘書長林克謨昨稱，公文白紙黑字很清楚，沒有指名是誰，有犯錯的議員要對號入座也沒辦法，至於短命是指「議員任期短，不超過2、3屆」。不過最後他直接點名，公文指的議員是應曉薇，因不想批評她，才用這方式暗示。

呂威震昨一度拒訪，後來澄清說無知、短命「應該」是在講應曉薇，這場戲是她導出來的，故意扯到李新。對於李新兒子李柏毅要求道歉，他堅稱「我沒有做錯事啊」，李應該找「該找的人」道歉，還溫情喊話稱不會罵李柏毅，他把李當成家人看待。

(中國時報)

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