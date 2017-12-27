新聞透視－動土典禮 濃濃政治味

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中國時報

議會席次雖分藍綠，但開工動土卻不會有顏色之別，加上明年就是選舉年，昨日三鶯大橋改建工程動土典禮中，除了市長朱立倫大秀政績，尋求連任的現任議員、有意捲土重來的政壇老將、期待嶄露頭角的新人也都群聚會場，選將雲集，會場充滿濃濃的政治味。

朱立倫細數7年市長任期內，共在新北市改建完成27座大橋。其中三鶯地區新建柑園二橋、三角湧大橋、三鶯二橋，柑城橋將在明年底完成，三鶯大橋改建也已動工，實現對選民的承諾。

尋求連任的市議員蘇有仁，透過在地社團、里長協助展現強大動員能力，滿滿人潮還獲得朱立倫稱許，直誇他「每個會期都有質詢」；典禮結束後蘇有仁則請來立委吳琪銘、蘇巧慧發言力挺並摸彩，面子、裡子雙贏。

同區尋求連任的洪佳君、廖本煙，在現場受到歡迎，展現出高人氣；林金結、林銘仁、陳世榮、彭成龍等市議員親臨會場，和民眾打成一片。

在第2屆市議員落選的歐金獅、王明麗，則以「市政顧問」之名與會，同樣競逐市議員失利的前三峽龍恩里長林富子，爭取和朱立倫市長合影露臉，捲土重來意味不言可喻；曾任縣議員的前縣農會理事長陳文錄也現身，是否投入選戰引人想像。

積極爭取國民黨內提名的陳尉勇、林彥彰，也穿著競選背心穿梭會場，由於2人年輕、與洪佳君有相當淵源，地方人士認為參選的「傳承」意味濃厚。

(中國時報)

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