多卡通自動驗票 將試辦

2017年12月27日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

台鐵花蓮火車站新站改建工程，第1階段將於明年9月完工，立委徐榛蔚質詢指出，花蓮站載運量全台第二，逢連續假日每日最多達4萬人，除了站外車道動線規畫順暢外，並爭取花蓮、台東站明年初同步試辦多卡通自動驗票閘門，提供遊客便捷流暢的旅運環境。

徐榛蔚說，花蓮為全台4大特等站，交通部斥資7.8億元，兩年前開始進行東西站擴建，從目前198坪擴為1125坪，完工後新站體增加橫跨前後站的自由廊道，建議台鐵著重考量車站周圍車道交通狀況，擔心造成周邊交通黑暗期。

站內的規畫上，台鐵在自由廊道將闢建商店區與美食區，但徐榛蔚指出，台鐵除了商業空間外，應增加以花蓮在地農特產或公益性質活動為主的特展區，讓車站更添在地特色及行銷花蓮觀光；台鐵局長鹿潔身允諾，站場空間規畫上會廣納更多在地意見。

徐榛蔚表示，欣見台鐵明年1月15日正式實施出站票卡不回收，改善人工閘口排隊人龍與擁擠不便，並解決長期以來，地方鄉親常搭乘台鐵出差，因票口閘門會自動回收車票，還必須以人工蓋章方式，始能取回搭乘票卡報帳的困擾。

另外，對於台鐵即將於明年初試辦第四代票務系統，多卡通自動驗票閘門新增QR Code功能，降低閘門進出時間，呼籲政府第1階段試辦的15個車站中，應東西皆重，讓花東兩站都能同步施行。

(中國時報)