多卡通自動驗票 將試辦

友善列印
中國時報
／花蓮報導

台鐵花蓮火車站新站改建工程，第1階段將於明年9月完工，立委徐榛蔚質詢指出，花蓮站載運量全台第二，逢連續假日每日最多達4萬人，除了站外車道動線規畫順暢外，並爭取花蓮、台東站明年初同步試辦多卡通自動驗票閘門，提供遊客便捷流暢的旅運環境。

徐榛蔚說，花蓮為全台4大特等站，交通部斥資7.8億元，兩年前開始進行東西站擴建，從目前198坪擴為1125坪，完工後新站體增加橫跨前後站的自由廊道，建議台鐵著重考量車站周圍車道交通狀況，擔心造成周邊交通黑暗期。

站內的規畫上，台鐵在自由廊道將闢建商店區與美食區，但徐榛蔚指出，台鐵除了商業空間外，應增加以花蓮在地農特產或公益性質活動為主的特展區，讓車站更添在地特色及行銷花蓮觀光；台鐵局長鹿潔身允諾，站場空間規畫上會廣納更多在地意見。

徐榛蔚表示，欣見台鐵明年1月15日正式實施出站票卡不回收，改善人工閘口排隊人龍與擁擠不便，並解決長期以來，地方鄉親常搭乘台鐵出差，因票口閘門會自動回收車票，還必須以人工蓋章方式，始能取回搭乘票卡報帳的困擾。

另外，對於台鐵即將於明年初試辦第四代票務系統，多卡通自動驗票閘門新增QR Code功能，降低閘門進出時間，呼籲政府第1階段試辦的15個車站中，應東西皆重，讓花東兩站都能同步施行。

(中國時報)

新聞透視－動土典禮 濃濃政治味 密閉陽台、通風不良 要當心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。