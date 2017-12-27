密閉陽台、通風不良 要當心

友善列印
中國時報
邱立雅、／綜合報導

如何防範一氧化碳中毒？警消建議民眾在室內裝設屋外型熱水器，應加裝強制排氣管，並避免在陽台吊掛過多衣物影響通風。

新竹縣消防局表示，經清查轄區內一氧化碳中毒，多為屋外型熱水器釀禍，包含屋外型熱水器裝設屋內，或是陽台為密閉式空間，導致空氣不流通，另外則是強制排氣型未裝設排氣管，另外陽台開窗但衣物吊掛過多，也是危險因子之一。

桃園市消防局危險物品管理科科長吳家豪指出，消防員沒有權利安檢民眾的熱水器，而是得由專業的「燃氣熱水器承裝業技術士」作定期更換、維修和檢查，消防局僅有進行防範熱水器一氧化碳中毒宣導，並提供年度更換補助。

吳家豪指出，進行熱水器安全宣導時會教導民眾如何辨識自家熱水器是否是「燃氣熱水器裝設不當」的一氧化碳潛勢戶，民眾回家確認後，可通報消防人員前往確認，若確認是燃氣熱水器裝設不當，可以向消防局申請更換補助3000元，中低（低）收入戶最高補助1萬元。

苗栗縣消防局火災預防科科長洪嘉佑表示，目前苗栗縣並沒有強力實施熱水器的安全檢查，礙於需要耗費大量人力，以及不是每戶居民都願意讓警消協助。縣府每年都有補助3000元經費來協助民眾做熱水器的遷移或是更換，警消每個月也都會到社區或居家宣導如何預防一氧化碳中毒，並透過媒體進行宣導。

(中國時報)

多卡通自動驗票 將試辦 埔里孔廟 加裝PM2.5微型檢測器

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。