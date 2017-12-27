密閉陽台、通風不良 要當心

2017年12月27日 04:10 中國時報 莊旻靜 、 李佳玲 、 葉臻 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

如何防範一氧化碳中毒？警消建議民眾在室內裝設屋外型熱水器，應加裝強制排氣管，並避免在陽台吊掛過多衣物影響通風。

新竹縣消防局表示，經清查轄區內一氧化碳中毒，多為屋外型熱水器釀禍，包含屋外型熱水器裝設屋內，或是陽台為密閉式空間，導致空氣不流通，另外則是強制排氣型未裝設排氣管，另外陽台開窗但衣物吊掛過多，也是危險因子之一。

桃園市消防局危險物品管理科科長吳家豪指出，消防員沒有權利安檢民眾的熱水器，而是得由專業的「燃氣熱水器承裝業技術士」作定期更換、維修和檢查，消防局僅有進行防範熱水器一氧化碳中毒宣導，並提供年度更換補助。

吳家豪指出，進行熱水器安全宣導時會教導民眾如何辨識自家熱水器是否是「燃氣熱水器裝設不當」的一氧化碳潛勢戶，民眾回家確認後，可通報消防人員前往確認，若確認是燃氣熱水器裝設不當，可以向消防局申請更換補助3000元，中低（低）收入戶最高補助1萬元。

苗栗縣消防局火災預防科科長洪嘉佑表示，目前苗栗縣並沒有強力實施熱水器的安全檢查，礙於需要耗費大量人力，以及不是每戶居民都願意讓警消協助。縣府每年都有補助3000元經費來協助民眾做熱水器的遷移或是更換，警消每個月也都會到社區或居家宣導如何預防一氧化碳中毒，並透過媒體進行宣導。

(中國時報)