埔里孔廟 加裝PM2.5微型檢測器

2017年12月27日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

響應環保，埔里覺靈寺斥資千餘萬元打造兩座洗滌式環保金爐，具體落實推動低汙染政策。（楊樹煌攝）

推行節能減碳，營造更佳的空氣品質，已成全民共識，南投縣在環保局、各寺廟團體推動下，除有香支、紙錢減量、以環保禮炮車取代鞭炮外，埔里孔子廟並在暨大人社中心輔導下，裝設PM2.5空汙微型檢測器，落實低碳永續家園的建置。

南投縣的廟宇數量占全台總廟宇數的3.9％，其中又以埔里鎮廟宇數為最大宗，占全縣20.0％，埔里鎮成了推動環保低碳民俗活動的主要區域。埔里孔子廟、恒吉宮、天后宮媽祖廟、地母廟和醒靈寺率投縣寺廟界之先，在暨大人社中心輔導下，在孔子廟內裝設PM2.5空汙微型檢測器，有效監控空汙狀況。

為落實減少二氧化碳排放，埔里地區各寺廟並全力推動低碳民俗活動，包括紙錢集中焚燒、香支減量、紙錢減量，甚至不燒紙錢、封閉金爐措施；埔里覺靈寺還率先斥資上千萬元，打造洗滌式環保金爐，落實推動低汙染政策。

埔里鎮各寺廟採取各項節能減碳措施，據各寺廟指出，香油錢並未因減香、減燒金紙而受影響或減少；埔里鎮不少大型寺廟甚至舉辦環保遶境活動，一路不施放鞭炮，而以環保禮炮車取代鞭炮，並推動「以米代金」、「以功代金」，替代焚燒紙錢，做環保又可行善，反而獲更多鎮民認同。

(中國時報)