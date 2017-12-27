搶住健康公宅 中籤率不到5％

2017年12月27日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

台北市健康公宅靠近捷運站、且是新成屋電梯大樓，地處地利之便吸引不少民眾準備申請。都發局表示，扣除青年戶以外，健康公宅預計明年1月初開放登記作業，之後將辦理抽籤，但由於登記民眾恐將爆滿，一般戶的中籤率可能低於5％。

距離捷運站5分鐘

健康公宅位於健康路307號，距離捷運松山線三民站步行僅約5分鐘，周邊學校包括西松高中、西松國小及健康國小，同時鄰近台北小巨蛋，以及民生社區等地，使得不少尋覓租屋處的民眾一看就喜歡，已著手準備申請，希望入住好宅。

更吸引人的是，公宅是電梯大樓新成屋，但租金卻是行情價的6至7折，依照房型大小不同，租金加上管理費落，價位落在1萬400元至2萬7200元間，以一般戶為例，健康公宅最便宜的17坪一房型，全部租金為1萬400元，有民眾直呼以這樣的價格在北市相同區段，頂多租到套房，所以一定要去申請抽籤「試手氣」。

租金最低1萬400

都發局以興隆公宅申請抽籤戶為例，一般戶申請的中籤率，都只有5％左右，而健康公宅目前看來預估申請者相當踴躍，可能中籤機率不到5％，由此也可以看出健康公宅受歡迎的熱況。

都發局表示，一般戶申請除了年滿20歲之外，直系親屬在北市、新北及桃園市必須無自用住宅，且年收入也需符合北市最低生活標準的3.5倍以下，而進一步的申請內容，會在今年底至明年初的時間在都發局公布上網，呼籲有意申請的民眾，務必要特別注意，避免錯過申請時間。

(中國時報)