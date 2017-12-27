永和大陳社區 3都更單元招商

2017年12月27日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

永和大陳社區單元2公辦都更案動工後，單元1、3、4公辦都更案26日正式公告招商，新北市都更處表示，各單元面積約1.2到1.4公頃，現況為住宅及傳統零售市場，因位屬策略性再開發地區，容積獎勵上限可達200％，可望吸引更多民間投資，改善居住環境。

整合50％就能送計畫

都更處指出，永和大陳社區位於永和西北側，緊鄰新店溪畔及仁愛公園，全區面積約9.6公頃，住戶1500戶，早年主政者興建住宅便宜租給撤退來台大陳居民，住戶後續加蓋，空間擁擠、巷道狹窄，屋齡都達50年以上，居民安全堪慮。

雖該區5成以上屬市公有地，但不少地被人占用，且公私土地夾雜，產權複雜，民間自主整合不易，公辦都更成了最後的方法。

新北市府將大陳社區畫分7個更新單元，產權相對單純的單元2，歷經4年整合已在去年動工，單元1、3、4也在近日公告招商；城鄉局長柳宏典表示，該區屬策略性再開發地區，容積獎勵上限達2倍，另外只要整合達50％就能送事業計畫，比一般都更誘因還高。

位雙捷運站服務範圍

都更處長張溫德表示，3單元面積各約1.2到1.4公頃左右，現況主要為住宅使用及1處傳統零售市場，更新案規畫沿街寬6公尺的人行步道，且永平路及保生路路口將設有街角廣場，鄰單元1側的永平路也藉由更新重建拓寬為15公尺。

未來再搭配捷運萬大線永和站完工，將與捷運頂溪站成為雙捷運站的服務範圍，可扭轉大陳社區目前老舊窳陋現況。

張溫德也說，財政局當初在單元2就已辦理公有土地讓售給有能力購買的承租人，單元1、3、4也將繼續施行，提高住戶更新意願。至於單元5至7，未來將視情況招商。

(中國時報)