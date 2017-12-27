基隆搖滾跨年 煙火水舞齊發

2017年12月27日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市長林右昌（左三）與TRASH樂團邀請民眾參加跨年晚會，一起嗨翻整晚。（張穎齊攝）

台灣頭跨年夜不寂寞！基隆市政府自2015年起，開始號召許多電音搖滾樂團參與跨年演出，是全台唯一以「獨立樂團」做為主軸特色的城市，迄今已邁入第3年，今年特別用「基隆普拉斯」做為主題，演出時間將再加長，並邀請到董事長樂團、TRASH、張三李四等樂團，陪民眾嗨到2018年！

2017年跨年晚會將在31日下午6時30分於基隆港東3、東4碼頭登場，由基隆在地熱音樂團國立海洋大學熱音社及崇右影藝科技大學熱音社為晚會揭開序曲，接著搖滾大嬸、鏽鉚釘接續展現基隆搖滾熱情，在舞台上綜放出雨港青年的炙熱音樂魂。

〈讓我變成光〉 唱基隆的歌

文化局指出，此次也集合了全國重量級獨立樂團賽事的冠軍優勝隊伍進行大匯演，包括H.0.T.熱門音樂大賽冠軍沉霧樂團、咖啡廣場硬地音樂PK賽冠軍0h-0h NEX、鐵玫瑰熱音賞冠軍黎可辰，邀請來自四面八方、代表原創精神的冠軍樂團同台演出，展現精彩爆發力。

文化局表示，今年將以TRASH樂團為基隆所創作的〈讓我變成光〉為主題曲，曲風相當振奮人心，並且會在倒數的時候，在台上與觀眾們共同高唱這首屬於基隆自己的歌，從嗨翻天的音樂搭配繽紛煙火秀，以及全台唯一的船笛噴水秀，與民眾一同向2017年說再現，並迎接2018年閃閃亮亮的第1秒。

公車台鐵加班 疏運人潮

活動最後，將以歡樂電音跳，來為跨年晚會畫下完美的句點，此外，為方便參加活動民眾返家，市府公車處與台鐵將提供加班車來進行疏運，各線市公車會在元旦0時40分於文化中心及市府周邊發車，火車則於0時45分增開南下班次。

(中國時報)