智慧幼兒園 家長接送得來速

幼兒安全得來速通道結合E-Tag感應及車牌辨識，透過語音播放通知幼兒園老師指導學生依序排隊，家長進入車道後就能免上下車接送幼兒。（文華國小提供）

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中國時報
／桃園報導

桃園市龜山區文華國小幼兒園專科教室暨活動中心工程26日開始動工，桃園市長鄭文燦表示，文華國小預計斥資9830萬元打造幼兒園、專科教室和活動中心，屆時可舉辦室內5人制足球比賽，並實施「幼兒安全得來速通道」，最快明年7月就能啟用。

安全便利全桃園第一

鄭文燦表示，文華國小幼兒園專科教室暨活動中心新建工程預算1億2500萬元，得標金額為9830萬元，除了興建幼兒園、專科教室和活動中心外，還增加400萬元預算完善家長接送區，設置智慧校園應用「幼兒安全得來速通道」，未來家長接送幼兒園生將免除上下車的麻煩和找不到車位的窘境，完工後將成為全桃園首座幼兒安全得來速通道。

啟用E-Tag辨識車牌

校方表示，新建的幼兒出入口緊鄰文東五街，道路僅為2線道、車流量大且無可臨時停車的地方，對於要接送幼兒的家長來說既不方便又妨礙交通，幼兒安全得來速通道規畫在學校操場周邊設置智慧感應車門，以大華里民活動中心前車道為當向接送道，上下學時開放E-Tag感應及車牌辨識，透過語音播放通知幼兒園老師指導學生排隊，家長進入車道後就能免上下車接送幼兒，最快明年7月與幼兒園同步啟用。

帶動龜山教育競爭力

鄭文燦表示，文華國小是龜山區熱門學區，也是智慧學校、數位學堂的重點推動學校，除了新增活動中心和幼兒園，鄰近的大華里集會所也會增建大華親子館，目前正在加緊施工中，龜山整體學校環境也正同步建設更新，期望能增加地區教育的競爭力。

(中國時報)

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