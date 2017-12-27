將軍村停車場 1234有夠讚

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市長林智堅持續推動國有地活化，改建長期廢棄的金城新村，以「將軍村停車場1234」為主題，設置1個停車場，保留2個眷村防空洞，打造3塊綠地，以及環繞停車場4周寬廣人行道，26日主持祈福典禮後正式啟用。

市府指出，金城新村土地過去長期閒置、雜草叢生，不只是社區治安死角，更是環境亂源，包括議員鍾淑英、里長郭天寶、邱漢奇等均希望改造荒廢土地，讓社區居民都能利用，市府立刻規畫打造不一樣的停車場。

3塊綠地 人行道4周寬廣

林智堅表示，市府設計「將軍村停車場1234」主題，要將將軍村打造成不只是1個停車場，更保留眷村2個防空洞，3塊綠地以及環繞停車場4周平坦寬廣達3米的人行道，讓社區爺奶隨時都能來運動、散步，也成年輕朋友下班慢跑好場所，立下停車場的最好典範。

他也提到，自己對眷村文化懷有特殊情感，童年時由於與警眷宿舍為鄰，房舍家戶相通和眷村相仿，隔壁婆婆總是以拿手滷味、麵點特別照顧他，是深刻美好的童年回憶。

保留2防空洞、歷史遺跡

交通處長倪茂榮表示，將軍村停車場別具特色，不僅保留「金城新村」舊址歷史遺跡，原址的樹木及兩處防空洞皆予以保留，並於區內人行道邊刻畫金防部9師、金防部93師、金城新村等將軍村歷史緣由，營造優質社區休憩空間。

將軍村停車場位於金城1路40巷路口，提供汽車停車位117格、機車停車位81格，由於鄰近國道客運停靠站及未來將軍村圖書館園區，當地停車需求相當高，加上周邊也缺乏公園、綠地，希望透過空間改造工程，提供周邊里民優質的休憩及停車環境。

(中國時報)