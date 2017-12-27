灌溉渠現魚屍 作物恐遭汙染

2017年12月27日 04:10 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

台中市南屯區同安南巷灌溉溝渠25日晚被民眾發現大量魚群死亡，台中市議員劉士州會同環保局人員到場，發現溝渠內大量魚群死亡，26日發現魚屍蔓延約1公里長，附近農作物恐也遭汙染，環保局採樣送驗，研判有人偷倒廢水，警方追查中。

警調閱監視器 揪犯法者

因正值冬季水量較少，死亡魚屍大量擱淺在溝底，怵目驚心，蔓延長達約1公里，附近農民經過，無不大罵「沒良心！」為避免魚隻腐爛發臭，造成二度汙染，環保局派10多名清潔隊員到溝渠將魚屍撈起，裝於塑膠袋後由垃圾車運走。

採集樣本檢測 查汙染源

環保局並於25日晚間採集水流樣本及魚屍樣本，送往農委會毒物試驗所檢測，以了解魚群死因，以追查汙染來源。

劉士州表示，25日晚接獲同安南巷灌溉系統大量魚群死亡，即通知環保局及警方到場，因上游並無工廠，研判應是有人偷倒廢水，派出所上午也到附近尋找調閱監視錄影器，要將犯法者繩之以法，這種行為實在太要不得。

由於這條王田水圳附近農田密布，是附近農田仰賴耕作的水源，劉士州指出，灌溉渠突然出現魚群死亡，表示流水有毒，恐有毒物殘留在農作物上，事態嚴重、非同小可，希望環保局、警察局，趕快找到傾倒廢水者，也要對可能造成毒物殘留的農作物加以檢測，降低民眾誤食風險。

(中國時報)