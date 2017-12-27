林明溱拚觀光 滿意度大躍進

2017年12月27日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣長林明溱就職3周年，勤走基層拚觀光，民調施政滿意度在全國縣市長中名列前茅，擺脫過去南投縣長民調總是吊車尾的夢魘；林明溱並宣布學生免費營養午餐及社福多項政策繼續執行，並加碼育兒津貼，為幸福南投打拚。

創造商機 社福有感

南投縣政府26日舉行縣長就職周年記者會，林明溱率領縣府團隊以時下流行的「抖肩舞」進場，逗趣的肢體動作，展現「行動縣長、行動團隊」活力。

縣府局處首長並穿著功夫裝，以武功招式展現施政成果及規畫目標，其中財政處長李良珠身披鈔票登場最吸睛，凸顯近年縣府還債6億3000萬元，理財有成，可以推動建設及社會福利政策；林明溱壓軸拼上最後1塊祕笈拼圖「拚了！」展現2018的施政魄力與決心。

縣議會議長何勝豐、祕書長陳國忠、議員黃文君、林芳伃、簡峻庭、曾振炎、王彩雲，以及埔里鎮長周義雄等人，也到場共襄盛舉。

何勝豐肯定林明溱及縣府團隊的用心，持續朝著觀光首都的目標前進，並結合農業幫縣民創造商機，尤其這2年大環境經濟不景氣，縣府還能開源節流，改善財政狀況，不但工程能準時付款，且已償還6億多元債務，民眾幸福感等民調也名列前茅，顯示行動縣長的努力。

縣民幸福感 全國第3

林明溱表示，上任以來，無時無刻都在想著要讓南投鄉親的生活過得更好，許多建設已看到具體成果，更要求縣府團隊提高行政效率，很高興能獲鄉親肯定，2017年《天下雜誌》民調，施政滿意度排名從2016年第15名，躍進到第5名；《周刊王》民調南投縣民的幸福感在全國排名第3，顯示大家對他的信任。

(中國時報)