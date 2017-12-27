林明溱拚觀光 滿意度大躍進

南投縣長林明溱就職3周年，標榜行動縣長、行動團隊！（廖志晃攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

南投縣長林明溱就職3周年，勤走基層拚觀光，民調施政滿意度在全國縣市長中名列前茅，擺脫過去南投縣長民調總是吊車尾的夢魘；林明溱並宣布學生免費營養午餐及社福多項政策繼續執行，並加碼育兒津貼，為幸福南投打拚。

創造商機 社福有感

南投縣政府26日舉行縣長就職周年記者會，林明溱率領縣府團隊以時下流行的「抖肩舞」進場，逗趣的肢體動作，展現「行動縣長、行動團隊」活力。

縣府局處首長並穿著功夫裝，以武功招式展現施政成果及規畫目標，其中財政處長李良珠身披鈔票登場最吸睛，凸顯近年縣府還債6億3000萬元，理財有成，可以推動建設及社會福利政策；林明溱壓軸拼上最後1塊祕笈拼圖「拚了！」展現2018的施政魄力與決心。

縣議會議長何勝豐、祕書長陳國忠、議員黃文君、林芳伃、簡峻庭、曾振炎、王彩雲，以及埔里鎮長周義雄等人，也到場共襄盛舉。

何勝豐肯定林明溱及縣府團隊的用心，持續朝著觀光首都的目標前進，並結合農業幫縣民創造商機，尤其這2年大環境經濟不景氣，縣府還能開源節流，改善財政狀況，不但工程能準時付款，且已償還6億多元債務，民眾幸福感等民調也名列前茅，顯示行動縣長的努力。

縣民幸福感 全國第3

林明溱表示，上任以來，無時無刻都在想著要讓南投鄉親的生活過得更好，許多建設已看到具體成果，更要求縣府團隊提高行政效率，很高興能獲鄉親肯定，2017年《天下雜誌》民調，施政滿意度排名從2016年第15名，躍進到第5名；《周刊王》民調南投縣民的幸福感在全國排名第3，顯示大家對他的信任。

(中國時報)

灌溉渠現魚屍 作物恐遭汙染 康寧認養 重燃善化棒球魂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。