康寧認養 重燃善化棒球魂

在台南科學園區設廠的台灣康寧公司，將認養善化國小棒球隊5年，初期已協助校方改善宿舍，並捐贈全新球衣及裝備，期望球隊能再創佳績。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

成立42年的善化國小棒球隊，近年因球員招募不易，兵源短缺，球隊營運一度面臨困境，在南科設廠的台灣康寧顯示玻璃公司得知此事，決定挹注資源認養少棒隊，5年至少投入百萬元經費，改善相關硬體設備，26日在善化棒球場舉行認養儀式，鼓勵小球員重燃棒球魂，發揚善化棒球的光榮傳統。

球員短缺 面臨困境

培養出陳金鋒、林智勝、林泓育等知名棒球選手的善化國小少棒隊，是南部三級棒運重鎮之一，但近年來在球隊招生上遇到困難，一度僅剩13名球員，直逼競賽隊伍至少要有12人的底線，今年再加入4名新血，但扣除上場9名選手，板凳席仍顯不足，受到少子化及其他學校隊伍崛起影響，壓力不小。

善化國小校長黃麗雯說，雖然面臨球隊經營挑戰，但校方仍積極尋求資源推動轉型與再造，台灣康寧總經理曾崇凱指出，該公司這幾年都與校方合作，在暑假舉辦「康寧歡樂成長營」，提供學童暑期休閒活動，這次得知棒球隊遇到困難，內部經討論後希望能投入企業資源，再擦亮善化少棒隊招牌，培育更多人才，也為國球盡一份心力。

添購新球具、新戰袍

台灣康寧以5年時間認養少棒隊，目前已投入經費，將球員宿舍重新整修，球衣也全都更新，並添購新球具，26日舉行認養儀式，小選手們換上新戰袍，個個顯得精神奕奕；此外，校方也訂出補強及訓練計畫，由台灣康寧提供激勵獎金，鼓勵選手專注訓練，並在比賽中取得優良成績，吸引更多學童投入。

(中國時報)

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