地產地銷 農抵嘉平台上線

嘉義市政府26日舉行「農抵嘉」產銷網站平台發表會，參與活動的社區經過多年努力，都已發展出社區特色。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉義市政府26日舉行「農抵嘉」產銷網站平台發表會，正式啟動嘉市農產品行銷推廣，除導入食安五環概念，標榜市府掛保證外，也希望透過網站宣傳，帶動地產地銷風氣，降低盤商或通路管銷成本，現場還喊出要打造嘉市成為最有鄉村味道的都市，創造新的產業契機。

從源頭管理降成本

嘉義市有5000戶兼業農，在專業農比例偏低下，農業發展一向不是強項，甚至今年才出現第1個農村再生社區。昨記者會上，主辦單位表示，透過「農抵嘉」平台，鏈結農村產業網絡，從源頭管理到食安過程皆有政府管理、民間參與，且網站上農友生產的農特產都要經過農藥檢驗，目的在鼓勵小農和社區發展天然、安心的農產品，形塑產業特色。

嘉義大學景觀系系主任，也是「農抵嘉」產銷網頁平台主持人江彥政表示，因紅瓦厝社區正式通過農再社區，2017是嘉市的豐收年，期望農村社區和農村產業的結合，能透過「農抵嘉」平台推展到全國，未來更進一步結合公益及藝文達人，把社區的好進一步傳達出去。

要讓民眾吃得安心

副市長張惠博認為，農村再生的展現，代表農村不再是傳統落後，而是進步、歡樂的所在，「農抵嘉」產銷平台的成立，是希望喚起大家對食品安全及市民健康的重視，讓人民吃得安心。嘉市農會理事長劉明澄也說，嘉市農民十分弱勢，希望在市府協助推展下，在地農業因此能和其他縣市一較高下。

(中國時報)

康寧認養 重燃善化棒球魂 解決長照人力荒 高市辦職訓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。