地產地銷 農抵嘉平台上線

2017年12月27日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義市政府26日舉行「農抵嘉」產銷網站平台發表會，正式啟動嘉市農產品行銷推廣，除導入食安五環概念，標榜市府掛保證外，也希望透過網站宣傳，帶動地產地銷風氣，降低盤商或通路管銷成本，現場還喊出要打造嘉市成為最有鄉村味道的都市，創造新的產業契機。

從源頭管理降成本

嘉義市有5000戶兼業農，在專業農比例偏低下，農業發展一向不是強項，甚至今年才出現第1個農村再生社區。昨記者會上，主辦單位表示，透過「農抵嘉」平台，鏈結農村產業網絡，從源頭管理到食安過程皆有政府管理、民間參與，且網站上農友生產的農特產都要經過農藥檢驗，目的在鼓勵小農和社區發展天然、安心的農產品，形塑產業特色。

嘉義大學景觀系系主任，也是「農抵嘉」產銷網頁平台主持人江彥政表示，因紅瓦厝社區正式通過農再社區，2017是嘉市的豐收年，期望農村社區和農村產業的結合，能透過「農抵嘉」平台推展到全國，未來更進一步結合公益及藝文達人，把社區的好進一步傳達出去。

要讓民眾吃得安心

副市長張惠博認為，農村再生的展現，代表農村不再是傳統落後，而是進步、歡樂的所在，「農抵嘉」產銷平台的成立，是希望喚起大家對食品安全及市民健康的重視，讓人民吃得安心。嘉市農會理事長劉明澄也說，嘉市農民十分弱勢，希望在市府協助推展下，在地農業因此能和其他縣市一較高下。

(中國時報)