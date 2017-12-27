解決長照人力荒 高市辦職訓

2017年12月27日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市正式邁入高齡社會，老年人口逾39.2萬人，占總人口超過14％，遠高於全國平均值。市府力推老人福利政策，盼達到在地照顧、在地老化目標，但長照人力缺口為1400餘人，勞工局率先全國辦照服員職訓班，以解決人力荒。

高市老化程度 全國第3

社會局老福科長于桂蘭指出，截至11月最新統計，65歲以上老人為39萬2894人，占總人口14.15％，老化程度高於全國平均值的13.8％，為全國第3位，居家、社居及機構型照顧服務員人力，尚有1400多名缺口，薪資約落在25～35Ｋ間。

勞工局率先全國開辦職訓專班，有20名學員已14人就業。勞工局長鄭素玲說，107年將擴大開辦35班，並與轄內各大安養護中心、醫院、學校等訓練單位合作，訓練時數129小時，結訓後直接留用訓練單位，預計1年培訓1000名長照生力軍。

26日那瑪夏長照2.0揭牌，副市長許銘春親臨典禮。衛生局指出，當地受限地理、交通因素，醫療資源、在地長照資源缺乏，人口快速老化，該區人口為3132人，老年人口達17.81％。

那瑪夏長照 服務找得到

此次，在那瑪夏區衛生所成立B級複合型服務中心，並與高雄市原住民婦女文化永續發展協會、高雄市原住民文化藝術發展協會等2個在地單位合作，成立C級巷弄長照站，提供看得到、用得到、找得到的照顧服務。

目前社會局提供長照2.0升級服務，包含社區整體照顧、服務據點升級、樂齡學習、健康照護網絡等，盼長輩在熟悉環境在地生活、在地照顧、在地老化。目前已完成建設18區23家日照中心、20區33處日托據點。

(中國時報)