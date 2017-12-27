山林好朋友郵筒 打卡新亮點

2017年12月27日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

原住民族文化園區駐村藝術家杜寒菘的作品《在我熟悉的文化裡，我是巨人》，位於園區大門口。（潘建志攝）

一起來台灣原住民族文化園區打卡吧！原住民族文化發展中心和中華郵政公司合作，在園區大門口設置「山林好朋友郵筒」，由魯凱族畫家杜寒菘設計，充滿濃濃童趣及原民風格，非常顯目，一推出就有許多遊客搶著拍照，成為最新打卡景點。

原民園區大門有童趣

台灣原住民族文化園區是台灣最大的戶外博物館，今年適逢開園30周年，舉辦許多盛大活動，吸引破紀錄遊客入園。原文發中心主任曾智勇說，園區依山傍水、景色優美，遊客可欣賞原住民歌舞，親身體驗原住民活動及文化。

他說，過去曾有遊客反映，造訪園區後買了特色明信片想寄回家，卻沒有郵筒可寄，非常可惜。原文發中心因此和中華郵政合作，設立觀光旅遊特色郵筒，讓遊客能將園區美景及美好記憶，寄到世界每一個角落。

不定期推出紀念郵品

山林好朋友郵筒由魯凱族畫家杜寒菘設計，他畫風獨特、用色大膽鮮豔，帶有超現實主義童趣，作品辨識度極高，更因作品內容深刻描繪魯凱族文化，被譽為「扛著祖靈的筆畫魯凱」，曾登上台北捷運車廂彩繪，繪本在國際上也屢獲大獎。

郵筒繪圖是山豬、平地豬及雲豹，手拉手一起跳著魯凱族傳統的四步舞。他說，山豬代表原住民族人、平地豬代表非原住民族群、雲豹則象徵魯凱族好茶部落精神，代表不同族群的人共同舞出山林舞蹈，締結情誼。

特色郵筒自從23日啟用後，已成為遊客拍照打卡的新景點。未來園區將不定期推出旅遊紀念明信片，並和中華郵政合作規畫發行原住民16族紀念郵票。讓遊客增加「旅郵」亮點，藉由郵政業務讓台灣原住民文化傳播到全世界。

(中國時報)