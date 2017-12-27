烏魚開捕量減 漁民憂年終獎金縮水

2017年12月27日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

烏金來襲，北海岸的淡水、金山等地陸續傳出漁船捕獲烏魚消息，新北市漁業處統計，截至目前共捕獲6萬多尾，超過半數由金山區漁船捕獲，金山區漁會總幹事朱麗鑾表示，受到氣候影響，今年烏魚捕獲數量比去年同期略少，但烏魚汛期才剛剛開始，正要進入捕烏魚高峰期，整體漁獲審慎樂觀。

冬至後1個月進入烏魚季，烏魚會從東海至新竹以南西部沿海產卵，烏魚孵化後返回大陸沿海棲息，屬於洄游性魚類，由於烏魚價值高，且漁汛期為農曆春節前夕，被稱為漁民的年終獎金，但因每年於況不穩定，必須靠天吃飯。

根據中央漁業署統計，去年烏魚捕獲量新北市達17萬4096尾，全台烏魚量排第二名，僅次於台中市，近期北海岸首批捕獲烏魚漁船陸續入港，漁民卻發現數量減少，擔憂「年終獎金要縮水了！」

朱麗鑾指出，今年受到天候影響漁船出海作業，加上魚汛較晚，截至目前烏魚量不如預期，但近日數量有增加趨勢，加上距離魚汛期結束還有一段期間，不用太過擔心，目前每尾價格約300至350元，與往年差不多，後續魚獲量是否回穩有待觀察。

市府漁業處表示，早期海象、魚汛掌握度不足，因此，漁民透過向神明請示試航日期、航向，並於漁船進出港放鞭炮、燒金紙，祈福及慶祝豐收，烏魚期結束後還會祭拜酬神，流傳至今成為漁民傳統習俗。

另外，為避免烏魚過度捕撈，魚汛期間漁船進港後須依規定填報「卸魚聲明書」，若未按規定申報烏魚捕獲量，一旦被查獲，可處3萬至15萬元罰鍰。

(中國時報)