市府評估 空品尚可 照放煙火3分鐘

2017年12月27日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

空氣汙染問題嚴重，今全台11縣市宣布不放煙火，基隆市政府經過評估後，考量空氣品質尚可，決議照慣例在虎仔山KEELUNG地標處，施放600多發、3分鐘的煙火秀，邀民眾來基隆共賞精彩跨年夜。

基隆市政府環保局長賴煥紘指出，基隆空汙問題較小，空氣品質尚在標準範圍內，而西台灣相較起來更為嚴重。此外根據行政院環保署「空氣品質監測網」顯示，基隆26日的空氣質量指數（AQI）尚在42至89良好範圍內。

文化局副局長李添慶指出，今年跨年共耗資348萬元，其中煙火占15萬元，預計施放600多發，並在虎仔山KEELUNG地標旁的太平國小開始施放，總長約3分鐘的煙火秀，同時還有搭配基隆港噴水船展示的「水舞秀」，相當有亮點。

李添慶說，跨年倒數完畢後，將以扇形的彗星煙火開場，搭配華麗的高空煙火，前段會噴發牡丹、彩色菊、椰芯、彩色落葉等各式花朵形式；中段則是象徵海洋之都的「水母型」煙火，搭配幸福愛心及笑臉，呈現浪漫又精彩的感覺，宛如「高空瀑布」的方式登場；結尾再以金黃色的錦冠煙火連續綻放，來畫下完美的句點。

看完跨年煙火後，市府也將在元旦的上午6時30分，於潮境公園舉辦年「台灣頭，看日出」的迎曙光活動，由演過「舊情綿綿」音樂劇的實力派演員陳彥廷主持，並繼續舉行音樂舞蹈表演，邀民眾一同迎接2018基隆的第一道曙光。

(中國時報)