中小學臨停車格 違規爭議多

2017年12月27日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

放學時段為了接小孩，不少家長在校門前大排長龍，現行學校外圍多半畫有家長接送專用區限制時段停車格，但一來限時停放時間標示不明，再者也有可能被不是家長的車主停車，衍生諸多罰單爭議。

桃園市交通局在國小、國中前畫設臨時停車格，或是開放黃線臨停，以桃園區慈文國中為例，大門口左右方畫設了16個限制時段停車格，禁停上午6點半至7點半，以及下午4點半至5點半共2個時段，其他時段及例假日開放民眾停車。

而桃園區新埔國小家長接送區則是開放黃線臨停，僅限制上午7點至7點40、11點半至12點10分，以及下午3點至3點40禁止停車，清出位置讓家長可以臨停接送小孩，其他時段及例假日則可供民眾停車。

然而不少家長指出，限時停車格限制車輛在尖峰時段不能停放在校門附近，有便於家長車輛臨停接送小孩，但有時候等小朋友需要時間，又或是得離開車子去接小朋友，卻要擔心會因此吃上違規停車的罰單，除此之外還可能會有民眾鑽漏洞，在最後一個禁止時段末期停車，與其他來接送小朋友的家長車混淆，順勢賴著不走，警察無法分辨接送區的車輛是否是家長，最後一起吃上罰單。

桃園市警察局交通警察大隊指出，大多數校園家長接送區的臨時停車格上方或是路邊，都會標明可以臨時停車的時間，若在時間外停車，可依道路交通管理處罰條例56條1項9款的停車時間、位置、方式車種不依規定，開罰600元，民眾得特別注意。

(中國時報)