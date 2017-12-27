地毯式掀綠 老舊公園注新生

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府近年積極將社區閒置公有地活化為公園綠地，希望讓都市之肺在竹塹老城中持續呼吸，並提供民眾休憩環境，26日整修啟用的將軍村停車場以及百齡公園即是其中2例，市府未來更將在全市作地毯式的掀綠計畫，為老舊公園、廢棄地重新注入新生命。

過去老舊廢棄的將軍村，近年有很大的改變，26日完工啟用的停車場，加上周邊的改造，與過去的廢棄眷村有十足上的不同，陰暗潮溼與雜草叢生不見了，殘垣斷壁與棄置的生活家具也清空了，取代的是明亮有序的停車格與休閒設施，加上綠化不減，市府是有計畫的整頓閒置空間。

樹下里的百齡公園也是一樣，過去缺乏整理，閒置超過20年，市長林智堅勘查後說，怎麼連草都長得比人還高，立即與國有財產署協調，將閒置國有地活化為公園綠地，現在面積為原本的3倍大，成為明亮、舒適，可供市民泡茶、散步的寶地，里民也不用再「借公園」。

市民陳太太說，住在附近的她，過去較常開車經過百齡公園，卻因為雜草重生，對空地無特別印象，現在難得帶著2個孩子到公園附近散步，發現社區多了新綠地，直呼多一個可以溜小孩的地方。

工務處長陳永源表示，市府是認養牛埔南路496巷口旁面積約970平方公尺國有土地，建置仿枕木步道鋪設、設置石桌椅及休憩座椅、設置入口意象、新植綠籬、新植喬木及全區鋪設草皮，未來全市還有很多這樣的改造計畫。

(中國時報)