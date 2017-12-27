排放有害物 處5年以下併科罰金

2017年12月27日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

南屯區同安南巷灌溉溝渠出現大量死亡魚群，環保局獲報後立即到場處理，初判數量約5000尾，水體初篩未檢出重金屬及氰化物，已進一步採集魚體及水樣送實驗室分析。上游發現可疑車輛跡證，調閱監視器展開追查，若查獲偷排廢水者，依法可處5年以下徒刑，併科20萬元以上、1500萬元以下罰金。

環保局表示，稽查發現附近農田有疑似農藥殘留，除將採樣送驗，也聯繫台中農田水利會轉知農民，引灌水源需做好農藥汙染防範措施。

環保局分析，每年11月至次年4月間台灣進入枯水期，河川基流量不足，造成自淨能力與涵容能力降低，若再排入汙染物，微生物分解汙染物所需耗氧量愈大，導致河水無法留存足夠合適魚類生存的溶氧，魚類生命力較為脆弱，是枯水期易發生死魚事件原因之一。

為杜絕類似情形，市府請農田水利會注意水道水門調控，保持河道基流量，避免魚群死亡，派員加強巡檢閘門周遭環境，如發現死魚等異常情形，立即清理或通報環保局，避免影響環境衛生。

市府也藉由檢警環結盟機制，鎖定沿岸重點事業勤查重罰，查獲惡意繞流排放或非法稀釋廢水行為等重大違規情節者，除依法嚴懲外，將勒令停工及追繳不法利得，如查獲故意排放含有害健康物質廢水，且超過放流水標準者，將依《水汙染防治法》移送法辦。

(中國時報)