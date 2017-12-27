雲縣堅持 電廠季節限定減汙

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中國時報
／雲林報導

雲林縣環保局2017年採行「季節限定」汙染減量方式強制納入許可管制，台塑石化、福懋興業等5座汽電共生機組，9月起陸續安排停機歲修，另麥寮汽電2座發電機組也因生煤用量已達許可核定量於11月停止操作，堅持加嚴管制態度。

國內空汙問題難解，環保署副署長詹順貴認為不能只管電廠源頭，雲縣環保局堅持核發電廠生煤操作許可證，仍有源頭管制、管末加嚴的減量必要，汙染排放應減量21％。

環保局代理局長張喬維指出，2008年起推動燃料改善，陸續有多廠主動把燃油鍋爐改為燃氣鍋爐，減少約16.5萬公秉重油使用，降低空汙，2015年起更針對生煤石油焦許可加嚴審查，減核生煤231餘萬噸，約占總量20％。

不過雲林空汙好發於冬春之際，環保局分析2015年、2016年雲林縣電廠並沒有把歲修安排於春、冬兩季，對空氣品質不良改善無助益，因此季節性汙染源減量或降載，有其必要性與迫切性。

環保局表示，9月起台塑石化、福懋興業等5座汽電共生機組陸續安排停機歲修，麥寮汽電二座發電機組於11月停止操作，減量成效為粒狀物73噸、硫氧化物320噸、氮氧化物802噸。

張喬維強調，空氣品質不良時，減少汙染排放是最直接的改善方法，春冬季節限定減量方式管制是全國首創。

環保局10月26日預告「雲林縣加熱設施排放管道空氣汙染物排放標準」，將加速縣內老舊鍋爐的汰換與改善，進一步改善空氣品質。

(中國時報)

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