環教生力軍 奉天宮獲認證

台北市環保局長劉銘龍（左）頒發感謝狀，感謝奉天宮長期為環境教育的努力。（台北市環保局提供）

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中國時報
／台北報導

減香減爐愛環保！松山奉天宮12月通過環境教育設施場所認證，成為全台第1座獲此殊榮的宮廟，26日上午特地舉辦減爐封爐儀式，正式加入台北市環教場所行列。環保局長劉銘龍表示，國內環保意識抬頭，宮廟減香減爐逐漸普及化，不僅展現更多元的環保面向，也能提供民眾更廣泛的環教體驗。

劉銘龍表示，傳統宮廟文化是台灣重要信仰之一，數百年來一直扮演國人心靈導師，如果能由心靈環保出發，結合宮廟力量，加上廣大信眾支持，將可成為推動環保最重要的力量。

有鑑於此，透過環保局輔導協助，松山奉天宮於2013年設立環境教育中心，2014年、2015年結合環保局辦理員工環境教育，去年更與環保局合作辦理大專院校社團環境教育營隊，也跟國立自然科學博物館合作舉辦「極地大冒險—南北極特展」，成果相當豐碩。

除此之外，奉天宮還推出「天公ㄟ囝仔」環境教育課程，將民眾對自然環境尊重、感謝、祈求、敬畏所形成的廟宇文化融入環教活動，同時將老天爺等自然環境擬人化，保存人與神祇之間的互動，藉由24節氣與廟宇文化的遊戲，讓參與者認識先民與土地互動所孕育出來的環境智慧。

環保局表示，目前北市轄內認證的環境教育設施場所已達16處，高居全台之冠，未來將繼續強化環境教育夥伴團體合作，同時也鼓勵市民朋友大手攜小手，在新年期間前往北市16處環境教育場所，安排有趣又深具環境保護意義的「走讀學習」，讓愛護地球的行動落實到日常生活之中。

(中國時報)

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