高福南神父 正港台灣人

「巧克力神父」高福南（左）來台奉獻25年，新北市府26日派員頒發身分證。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

來自非洲剛果的「巧克力神父」高福南把25年青春奉獻給台灣，從九二一大震到八八風災，四處為孩子的教育發展籌募學費，用心愛台灣的他永遠站在第一線，傳遞「愛無國界」的溫暖，26日由新北市政府副祕書長林祐賢頒給身分證，感謝他在台的無私奉獻。

九二一地震發生時，高福南服務於台中霧峰，也成為受災戶，更了解災民的無助，所成立的霧峰兒童教育關懷站，不只關心兒童，也對受災戶提供關懷照顧與協助；八八風災時阿里山和東埔溫泉交通中斷，他還從台中一路顛簸送物資到災區，撫慰每一位災民的心。

高福南目前在永和天主堂擔任主任司鐸，今年更催生了「護苗專案」，由教友1至3人組成「護苗天使」，認養一位南投仁愛鄉幼苗天使，藉由教友家庭及部落家庭的長期密切關懷，補強家庭功能不足的部分，以「愛」引領他們走出不一樣的未來。

高福南接獲身分證，開心揮舞國旗，他用流利的台語表示，台灣就像是他的第二個家，自己除了黑皮膚之外，早已經是真正的台灣人了，今後他仍將繼續深耕台灣，把天父的愛傳遞下去。

民政局長江俊霆表示，高福南是新北市第5位以特殊功勳領到身分證的外國人，民政局獲悉他有歸化我國國籍意願後，立即派員訪視協助歸化申請，很快獲得內政部核准。

林祐賢表示，高福南1992年奉教廷指派來到台灣傳教，常深入偏遠原住民部落，關心弱勢家庭、青少年就學問題，積極為家境貧困的孩子籌募就學經費，大家暱稱他為「巧克力神父」，不僅是膚色關係，也因為他的慈愛像香甜的巧克力一樣，讓孩子們感到溫暖開心。

(中國時報)

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