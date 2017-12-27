民進黨宜縣主委突請長假 惹議論

2017年12月27日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

明年宜蘭縣的五合一選戰，民進黨面臨苦戰，但現卻傳出縣黨部主委林進財突然「無限期請假」，引發外界諸多揣測；雖然林進財表示，他只是手邊有一些自己的事業需要時間好好專心處理，因此請假2～3個星期，非「無限期」請假，但了解內情的人都知道，林進財因明年宜蘭縣長選戰布局風波不斷飽受質疑批評，甚至在「礁溪休閒渡假區市地重劃案」公辦、自辦爭議中又遭到黨內同志扯後腿，這才倦勤請假，也藉此表態。

明年的宜蘭縣長選戰綠營一直處在民調大幅落後的不利地位，但縣長提名作業上卻又一波多折，宜蘭縣黨部一度向中央爭取由地方主導，希望盡早敲定人選，但卻始終不見成效，黨內更是意見紛歧，主委林進財因而有意請長假遠離是非，但在黨內人士勸說下打消念頭。

不料近日卻又接連發生冬山鄉、三星鄉的鄉長黨內初選民調，落敗者直指電話民調樣本數「灌水」，縣黨部在背後操控提名人選，另外在縣長選戰方面，不僅提名人選依舊沒有具體進展，甚至在代理縣長陳金德引爆農地政策爭議後，局勢發展對綠營越來越不利；接著又發生縣議會在處理「礁溪休閒渡假區市地重劃案」公辦、自辦的問題時，明明席次占了優勢的民進黨議會黨團，竟未能團結一心，在表決戰中，刪除縣政府重新編列的公辦預算1億4000萬元。

林進財19日才大動作召開記者會，直接向主張自辦的國民黨縣黨部主委、現任縣議員同時也是前議長張建榮叫陣，沒想到議會處理的結果，林進財如同是被黨內同志重重打了一巴掌，讓已經為選舉操盤煩心不已的他更加地心灰意冷，

林進財在25日以書面方式向執委會請假，表示因個人因素，將從26日起請假，因為沒有說明請假時間，外界解讀他是「無限期請假」，請假期間由執委吳和信暫代主委，但因吳身兼立委陳歐珀國會辦公室執行長婉拒。

(中國時報)