捍衛五酒桶山 護樹團體抗爭

2017年12月27日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

護樹團體26日到桃園市府，以行動劇土地公被開腸破肚、綁炸彈，反對蘆竹五酒桶山要炸山開15米大道，怒控桃園是六都唯一沒有《樹保法》的直轄市，讓百年以下老樹無保障，工務局和農業局都派員解釋，雙方沒有交集不歡而散，護樹團體要求公民參與，不排除更激烈抗議。

農業局解釋去年林務局在《森林法》新增訂樹木保護專章，增加13項普查標準，人文歷史、居民共同回憶等都能認列，絕非只有年限單一標準，較各都自治條例更周全，今年全市公家機關提報逾700棵，目前樹木保護審議委員會正在審核，將於1月公告，並逐年擴大提報。工務局則強調五酒桶山道路開闢仍在規畫設計跟調查階段，且研擬先闢建3公尺寬的生態步道，將採低密度開發施作生態公園，絕對尊重自然環境。

桃園護樹行動聯盟召集人吳凱琳說，蘆竹五酒桶山命運多舛，已是國1甲規畫路線之一，案子仍在環評，桃園市府就急著用另一個案子開發，以施作15米4線道名義要炸山開道，甚至施作大草坪野餐區，強調應該保留自然資源，高喊要原始森林、不要人工草皮。

台灣樹人會祕書長潘翰疆說，桃園是六都唯一沒有自己樹保法的直轄市，不像另外5都規定50年的樹木就列冊保護，必須得依中央《森林法》100年才叫珍貴樹種，推算至少要清末明初的樹種才有資格保留，估計全市受保護的樹木不到200棵，就算好不容易長到99年也只能祈禱不在開發範圍，不然也會遭砍伐，相較50年標準台北有1700棵、新北有1000棵，桃園真的很落後。

(中國時報)