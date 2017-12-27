竹市中正、大同路口 蟬聯地王寶座

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市地價及標準地價評議委員會26日評定竹市2018年公告土地現值及公告地價，考量不動產交易市場持續盤整，評定公告土地現值平均漲幅0.83％，公告地價持平，竹市地王仍由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯，每坪現值165萬元，市價約在200萬元左右。

地政處表示，依據地價調查結果，竹市土地交易市價平均下跌3.93％，全市1936塊區段中，有78.8％的區塊交易價下跌，平均土地現值與市價相較約為79.85％，經考量後，公告現值微幅調漲0.83％、公告地價則持平，並以2017年重畫完成區域為調整重點。

地政處指出，近2年全國不動產交易動能持續凍結，6都不論公告地價或公告現值皆向下調整，竹市土地現值為市價的79.85％，衡酌後微幅調整，以縮短公告土地現值與市場正常交易價格的差距。

而全市最高宗地（地王）現值，依舊由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯，每平方公尺50萬500元（每坪約165萬元）與去年相同，若以市場價來看，每坪約在200萬元左右。

地政處說，受大環境影響，買方態度保守觀望，整體呈現量縮價穩，竹市地價及標準地價評議委員會綜合考量地價均衡及社會經濟狀況，市民稅賦負擔等多方因素，近4年持續調升由2015年70.11％、2016年76.74％、2017年79.85％，公告地價與市價

比例則為19.6％。

(中國時報)