竹市中正、大同路口 蟬聯地王寶座

竹市地政處26日評定，地王由中正路、大同路口目前為超商等店面的區塊蟬聯寶座。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市地價及標準地價評議委員會26日評定竹市2018年公告土地現值及公告地價，考量不動產交易市場持續盤整，評定公告土地現值平均漲幅0.83％，公告地價持平，竹市地王仍由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯，每坪現值165萬元，市價約在200萬元左右。

地政處表示，依據地價調查結果，竹市土地交易市價平均下跌3.93％，全市1936塊區段中，有78.8％的區塊交易價下跌，平均土地現值與市價相較約為79.85％，經考量後，公告現值微幅調漲0.83％、公告地價則持平，並以2017年重畫完成區域為調整重點。

地政處指出，近2年全國不動產交易動能持續凍結，6都不論公告地價或公告現值皆向下調整，竹市土地現值為市價的79.85％，衡酌後微幅調整，以縮短公告土地現值與市場正常交易價格的差距。

而全市最高宗地（地王）現值，依舊由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯，每平方公尺50萬500元（每坪約165萬元）與去年相同，若以市場價來看，每坪約在200萬元左右。

地政處說，受大環境影響，買方態度保守觀望，整體呈現量縮價穩，竹市地價及標準地價評議委員會綜合考量地價均衡及社會經濟狀況，市民稅賦負擔等多方因素，近4年持續調升由2015年70.11％、2016年76.74％、2017年79.85％，公告地價與市價

比例則為19.6％。

(中國時報)

捍衛五酒桶山 護樹團體抗爭 彰化育兒親子館啟用

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。