空勤總隊贈直升機 飛抵大德工商

2017年12月27日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

遲來的耶誕禮，因為很「貴重」！大德工商明年即將成立飛機修護科，26日獲內政部空勤總隊贈送一架UH-1H編號512直升機，是該科最昂貴且實用的教學資源，校長涂金助特別感謝立委蘇治芬及劉建國協助爭取，為雲嘉飛保人才訓練奠基。

大德工商全校總動員接受這高達1億7000萬元的大禮，雲林地檢署檢察長鄭銘謙、主任檢察官黃怡華、雲林第二監獄典獄長吳承鴻、雲林水利會長林文瑞、議員賴淑娞等都見證這重要時刻，並祝賀校方。

該直升機從台南基地起飛，近午飛抵雲林，安全降落在大德操場，師生驚嘆！

空勤總隊簡任祕書鄭問堂指出，該直升機出廠於1976年，曾出過美軍打越戰任務，造價約1億2000萬元，但近來才換了多達5000萬元的新發動機，又在2010年花1200萬元整修，所以價值近2億元。2002年加入救難行列，曾救出151條人命，運補6790公斤物資，滅火水量12.8公噸，功德無量，未來將成為學生的「教練」。

涂金助表示，該校明年將成立飛機修護科，亟需實體飛機供教學用，十分感謝蘇治芬和劉建國鼎力相助爭取，為雲嘉地區飛機保修人才培育奠下基礎。

因耶誕節剛過，雲林縣李進勇形容這架直升機是遲來的耶誕禮，因為實在很貴重，稱許校方欲成立飛修科很有前瞻，連德國飛機都來台灣維修，可見台灣飛保人才及技術大受國際肯定，深具發展潛力。

校方特地和社區分享喜悅，即日起到2018年1月10日周間上午9點至下午3半，開放民眾參觀。

(中國時報)