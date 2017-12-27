空勤總隊贈直升機 飛抵大德工商

內政部空勤總隊捐贈大德工商直升機，安全降落，師生獻花向飛官致意。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

遲來的耶誕禮，因為很「貴重」！大德工商明年即將成立飛機修護科，26日獲內政部空勤總隊贈送一架UH-1H編號512直升機，是該科最昂貴且實用的教學資源，校長涂金助特別感謝立委蘇治芬及劉建國協助爭取，為雲嘉飛保人才訓練奠基。

大德工商全校總動員接受這高達1億7000萬元的大禮，雲林地檢署檢察長鄭銘謙、主任檢察官黃怡華、雲林第二監獄典獄長吳承鴻、雲林水利會長林文瑞、議員賴淑娞等都見證這重要時刻，並祝賀校方。

該直升機從台南基地起飛，近午飛抵雲林，安全降落在大德操場，師生驚嘆！

空勤總隊簡任祕書鄭問堂指出，該直升機出廠於1976年，曾出過美軍打越戰任務，造價約1億2000萬元，但近來才換了多達5000萬元的新發動機，又在2010年花1200萬元整修，所以價值近2億元。2002年加入救難行列，曾救出151條人命，運補6790公斤物資，滅火水量12.8公噸，功德無量，未來將成為學生的「教練」。

涂金助表示，該校明年將成立飛機修護科，亟需實體飛機供教學用，十分感謝蘇治芬和劉建國鼎力相助爭取，為雲嘉地區飛機保修人才培育奠下基礎。

因耶誕節剛過，雲林縣李進勇形容這架直升機是遲來的耶誕禮，因為實在很貴重，稱許校方欲成立飛修科很有前瞻，連德國飛機都來台灣維修，可見台灣飛保人才及技術大受國際肯定，深具發展潛力。

校方特地和社區分享喜悅，即日起到2018年1月10日周間上午9點至下午3半，開放民眾參觀。

(中國時報)

超萌企鵝 登上七股鹽山 陳致中衝擊選情 許乃文無懼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。