屏縣英文拼字賽 崇華國小特優

2017年12月27日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

全台首間由大學退場改制的屏東崇華小學，課程積極推動雙語教學，第一學期便看到成果，日前首度參加屏縣國中小英語文單字桌遊拼字比賽，在全縣學校強敵環伺下，仍脫穎而出，獲得特優佳績，成績公布那一刻，師生都開心的跳了起來。

崇華國小校長周玉霜指出，接獲報名消息時已是截止前最後一天，立即徵求學生意願，匆忙由五、六年級共4名學生組隊參加，「原本志在參加、得獎其次」，也順便檢視平時英語教學的成果，沒想到能獲獎，真的很意外。

指著川堂擺飾及公布欄陳列，周玉霜說，校內英語課程已完全融入生活，從學生必經的走廊上，會有各國國旗展示，作為情境教育延伸，配合各國節慶，還會有不一樣內容。

指導老師蔡青岑強調，每周五是學校英語日，當天從老師到學生，盡量都不說中文，不管會不會說，就算比手劃腳也行，就是訓練學生在自然的情境下去說、去聽，相較以往重視讀寫的方式有所不同。

談到首次代表學校參賽，小六生王鼎鈞說，一進入試場，參賽選手全都埋頭翻著字典，現場瀰漫一股肅殺之氣，相較他們連字典都沒帶，「還真的有點沒把握」；小五生徐仁浩則笑說，第一次沒聽清楚台上公布，還以為沒得獎，直到被告知後就開心尖叫，「可以為學校贏得比賽很光榮」。

(中國時報)