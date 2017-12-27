施工難 淡江大橋7度流標

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中國時報
／新北報導

連接八里、淡水的淡江大橋主橋段工程26日上午7度宣告流標，廠商透露，這是全球跨徑最長450公尺的單塔不對稱斜張橋，施工難度高、風險大，廠商興趣缺缺，再度出現零廠商領標的窘況，完工遙遙無期，公路總局表示，將重新修正工程設計、施工規範及預算工期，盡速完成招標及開工。

淡江大橋分為三標，第一標已於去年11月竣工，第二標則預計2020年2月完工，主橋段第三標上個月招標時，公路總局將預算從94億追加至125億，工期60個月延長為68個月，提高誘因，不料仍乏人問津，沒有廠商投標，加上26日上午已是第七度流標。

交通部公路總局西濱北工程處長陳松堂分析，淡江大橋工地位於出海口，需克服颱風、東北季風等氣候因素，工程橫跨淡水河，工人得在水中作業，工程難度很高，施工風險大，加上國內廠商從未做過類似的工程，擔心無法履約，所以廠商們都無法估算工程款，不願投標。

陳松堂強調，過去多次與國外類似的工程比價、訪價，「預算125億與國外比較起來相去不遠，我們的價格應該很合理。」先前舉辦投標說明會時，廠商參與情形很踴躍，更向中華工程、皇昌等大型工程公司邀標，還曾有日韓廠商詢價，可惜最後仍不了了之， 預訂明年2月6日辦理第3次開標作業。

(中國時報)

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