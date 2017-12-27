打造智慧城 連結矽谷不是夢

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中國時報
／桃園報導

「桃園AI及智慧機器人基地促進暨創新交流會」26日在青年事務局舉辦，行政院政務委員唐鳳表示，「亞洲‧矽谷計畫」中的「‧」有連結之意，只要發揮創新精神，台北就可以連結日內瓦，矽谷也可以連結桃園。

唐鳳表示，透過網路連結全球，就不受時差、空間的限制，若發揮創新精神，台北也能連結日內瓦，矽谷也可以連結桃園。唐鳳也提到，上周運用機器人參加聯合國網際網路治理論壇，也使用機器人參與國際會議，透過人工智慧運用，全面翻轉各行業的生活。

唐鳳也說，科技部將今年訂為AI元年，預計在4年內投入20億元，打造智慧機器人創新製造基地，帶動產業發展及培育人才。而公部門、民間企業等各領域也積極投入AI發展應用，而桃園更是發展「亞洲‧矽谷計畫」重鎮，導入物聯網平台，發展智慧城市基礎建設。

桃園市副市長王明德說，亞洲‧矽谷計畫是運用物聯網、人工智慧等科技，不只包括數理推論，關係推理也是AI重點發展方向。王明德說，桃園年輕成分比例高，人口成長及工業產值更是全台第一，市府會持續推廣AI應用、培育人才，發展工業4.0、智慧城市。

王明德補充，市府成立青年事務局，並設立第一個青創中心「青創指揮部」，而第二個青創中心「安東青年創業基地」於今年11月開幕，與微軟公司合作，主要發展AR／VR／MR智慧功能。此外，市府也規畫成立「虎頭山物聯網創新基地」，面積約5.6公頃，未來將打造為無人車試驗基地，發揮汽車零組件的群聚效應。

(中國時報)

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