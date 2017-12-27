玉光國小巧手動腦 閱讀風氣盛

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中國時報
／屏東報導

佳冬鄉玉光國小推廣閱讀有成，佇立在中走廊的書車更成為學生殺時間的搶手物，但卻也延伸看書人越來越多、座位不夠坐的困擾，不過學校立即巧計解困，全校師生與家長一同將淘汰桌椅「蝶古巴特化」廢物利用，除增加位子外還增添不少文藝氣息。

校長廖淑珍指出，月前有一批新舊課桌椅汰換，尺寸不符遭淘汰的都放在倉庫裡，而當時正巧遇上「閱讀椅」不夠坐的問題，便萌生廢物利用的想法，後來在美術社團老師吳佩真的建議下，即邀集其他老師及學生、家長，一起透過蝶古巴特布置法將廢棄桌椅變身再利用。

「學校的東西不一定只能由老師來做。」她說，其實美化桌椅一事，只要透過老師動手即可完成，但這失去教育意義，就如推廣閱讀一樣，若只在校內執行、沒有與家長達成共讀共識，學生回家後依舊只會看電視、滑手機，這種閱讀是無意義的，因此才會積極讓學生及家長共同參與閱讀相關活動。

玉光國小在校內閱讀與親子共讀雙管齊下，閱讀風氣越來越濃厚，每天早上7時許就會見到小朋友坐在書車前看書，放學時間也是一樣，家長看在眼裡不僅感到欣慰，回家後的共讀時光也愈加歡樂，總感覺與小朋友的距離愈加接近。

書車前除有各式蝶古巴特的桌子外，還有一台家長捐贈的鋼琴，廖淑珍說，鋼琴原本放在校長室，現在也一併搬到中走廊，再添藝文風味。

(中國時報)

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