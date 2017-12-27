悠遊卡變雲端錢包 明年3月上線

悠遊卡公司推出「數位付」，成為全台首家可進行網路交易的電子票證公司，預計明年3月上線試營運。（悠遊卡公司提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

悠遊卡公司推動悠遊卡線上支付，日前為了數位卡到底適用電子票證或電子支付問題，與金融監督管理委員會隔空交火。雙方9月達共識，預計年底推出，悠遊卡公司26日獲金管會核准，成為全台首家可進行網路交易的電子票證公司，「數位付」功能預計明年3月上線試營運。

悠遊卡公司表示，「數位付」不同於目前的悠遊卡，是採雲端錢包概念，每筆交易都是連線進行，掛失也可線上辦理，民眾可在網路輸入帳密進行交易，現階段無法在實體商家消費，但未來會推廣到小額消費通路，像是夜市、傳統市場及商品自動販賣機等。

「數位付」採線上申請制，民眾只要下載悠遊卡公司Easy Wallet APP，填寫申辦資訊，就會寄送「數位付」卡片到申請人手中，開通後就可使用，預計明年3月試營運。

試營運階段，將與台北市智慧支付平台Pay.Taipei整合，民眾可用「數位付」繳交停車費、水費等行政規費，另可用於購買智冠科技My Card點數平台、全家便利商店扣款，下一階段將推出網路商店、網路點餐平台的支付。數位付加值可到悠遊卡公司客服中心或全家便利商店。

至於數位付交易限額，將比照一般悠遊卡，每筆上限是1000元，餘額上限是1萬元，但若繳交水、電、停車費等市政規費，則沒有金額限制。

悠遊卡公司董事長林向愷說，數位付的網路線上支付功能，補足了悠遊卡做為支付工具的最後一哩路，讓年輕族群、沒有信用卡的民眾也能便利消費，這在台灣電子票證發展史上，具有歷史性意義。

(中國時報)

玉光國小巧手動腦 閱讀風氣盛 租詐騙集團優先拆 違章戶嘆衰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。