悠遊卡變雲端錢包 明年3月上線

2017年12月27日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

悠遊卡公司推動悠遊卡線上支付，日前為了數位卡到底適用電子票證或電子支付問題，與金融監督管理委員會隔空交火。雙方9月達共識，預計年底推出，悠遊卡公司26日獲金管會核准，成為全台首家可進行網路交易的電子票證公司，「數位付」功能預計明年3月上線試營運。

悠遊卡公司表示，「數位付」不同於目前的悠遊卡，是採雲端錢包概念，每筆交易都是連線進行，掛失也可線上辦理，民眾可在網路輸入帳密進行交易，現階段無法在實體商家消費，但未來會推廣到小額消費通路，像是夜市、傳統市場及商品自動販賣機等。

「數位付」採線上申請制，民眾只要下載悠遊卡公司Easy Wallet APP，填寫申辦資訊，就會寄送「數位付」卡片到申請人手中，開通後就可使用，預計明年3月試營運。

試營運階段，將與台北市智慧支付平台Pay.Taipei整合，民眾可用「數位付」繳交停車費、水費等行政規費，另可用於購買智冠科技My Card點數平台、全家便利商店扣款，下一階段將推出網路商店、網路點餐平台的支付。數位付加值可到悠遊卡公司客服中心或全家便利商店。

至於數位付交易限額，將比照一般悠遊卡，每筆上限是1000元，餘額上限是1萬元，但若繳交水、電、停車費等市政規費，則沒有金額限制。

悠遊卡公司董事長林向愷說，數位付的網路線上支付功能，補足了悠遊卡做為支付工具的最後一哩路，讓年輕族群、沒有信用卡的民眾也能便利消費，這在台灣電子票證發展史上，具有歷史性意義。

(中國時報)