老外爬武嶺體力不支 警溫馨相送

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中國時報
／花蓮報導

2名來自法、葡萄牙男女遊客耶誕假期來台旅遊，台籍友人黃女卻帶著兩人徒步到合歡山欣賞冬景，結果走了快8公里山路，三人兩腿發軟，身體凍到直發抖，幸運被路過警車發現，黃女不好意思說，上次來是5歲的時候，其實沒什麼印象！

新城警方指出，3名遊客24日從花蓮火車站搭乘客運前往合歡山旅遊，先是在關原地區的觀雲山莊過夜，25日一早前往武嶺欣賞風景，從手機地圖誤判距離，也不曉得山區交通工具貧乏，傻傻地頂著寒風走往武嶺，未料這段路既長又陡。

合歡派出所員警呂小平見3人招手求助，聽完後不禁啞然失笑，武嶺至關原兩地距離雖僅15公里，不過海拔升降差距達1000公尺，且從落鷹山莊開始才是最陡峭的蜿蜒山路，每年自行車登山王挑戰賽，這段「地獄陡坡」讓不少鐵馬英雄好漢落馬牽車。

員警見三人精疲力盡，還走不到全程一半，正要前往松雪樓及武嶺巡視交通狀況，可順便載送一程，3人雀躍不已坐上巡邏車，看見沿途蜿蜒陡峭的山路，不禁驚呼竟還有這麼遠的路，終於到達海拔3275公尺的武嶺後，一睹全台公路最高點美景。

眾人直讚嘆美景，帶隊黃姓女子說，前一次來是5歲的時候，所以根本記不得合歡山的地形，這次帶外籍朋友來合歡山旅遊，卻讓大家受困了；外籍遊客凱文和珊卡稱讚台灣的警察溫暖接送，讓他們在異鄉度過了一個令人難忘的耶誕節。

(中國時報)

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