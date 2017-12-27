越南新住民 獲創鳳貸款

2017年12月27日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

來自越南的新住民黃凱莉，在台灣落地生根10多年，從美甲開始，到紋繡、美容都難不倒她，甚至遠赴韓國、泰國鑽研技術，取得國際證照。為了展店，勞動部微型創業鳳凰貸款適時伸出援手，讓黃凱莉站穩腳步，事業也蒸蒸日上。

黃凱莉說，小時候看到姐姐手上美美的指甲彩繪，讓她心生嚮往，高中時選擇美容科系，20歲單獨到台灣半工半讀，走入婚姻也沒放棄過自己的夢想。數度前往韓國、泰國，提升自己紋繡及美容技巧，今年還得到紋繡國際證照。

因為親切的態度和專業的技巧，黃凱莉熟客接近600人，靠著客人彼此介紹，工作接連不斷，也有許多同樣來自越南或是台灣學生向其求教。她說，剛入行都請徒弟們先從拿剪刀削檸檬皮開始練習基本功，再教導進階技巧，等徒弟可以獨當一面後，也希望藉著擴店增加工作機會。

今年黃凱莉向勞動部提出創業鳳凰貸款申請，獲核貸30萬元，協助她的事業創造另一個巔峰。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍說，微型創業鳳凰貸款額度最高100萬元，有低利率、免保證人、免擔保品及2年免利息的優點。對創業者初期面臨經濟窘境的舒緩，有非常大的幫助。此外為了協助創業者提升專業知能，還有一系列免費創業研習課程，提供免費顧問諮詢服務。

(中國時報)