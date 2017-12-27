藍線第一期 2020年前拚動工

2017年12月27日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市先進運輸系統第一期藍線可行性初審會議27日召開，交通部高鐵局邀集行政院交通環境資源處、國家發展委員會、公共工程委員會、主計總處、財政部等相關單位，專程南下勘查藍線第一期路線、車站場站及機廠位置，希望趕得上2020年動工。

市府交通局長林炎成指出，台南市先進運輸系統藍線第一期為中華環線路廊，從台鐵大橋站沿中華路、中華東路至大同路站，路線長度8.6公里，共設有14座車站。該局考量台南市街廓特性與文化風貌，預定採用具量體輕、用地少、成本低、施工期短、低噪音等優點的高架化跨座式單軌系統。

林炎成強調，藍線第一期為台南市的優先路網，已納入行政院前瞻基礎建設第一期特別預算優先推動，藉此次現勘檢視可行性研究報告書，將盡快依審查意見再檢討報告書內容，並以明年完成可行性研究核定接續辦理綜合規畫作業為目標。

捷運工程處籌備處主任秦繼孔也說，藍線第一期起迄點為大橋站與大同站，如果配合鐵路地下化的期程，大橋站站體未來將可與台鐵共構，方便民眾轉乘；至於大同站與台鐵南台南站、林森站的距離約1公里，未來台鐵地下化後，原鐵路廊道騰空，將施作30米寬的公園大道，屆時此一路段也將成為公車的黃金路線，捷運與台鐵各站間都將有公車接駁路線，大幅提升鐵路、捷運及公車的轉乘功能。

秦繼孔還表示，為挹注此一路線自償經費，已選定平實轉運站及仁德轉運站作為聯合開發場站，其中除平實轉運站為藍、綠線交會站，民眾可利用該站相互轉乘外，還規畫為國道客運、市區公車聯營場站，如果透過聯合開發將可提升財務自償性。

(中國時報)