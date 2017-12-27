第一科大師生 拜師放竹筏

2017年12月27日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

田寮放竹筏傳統產業沒落，即將要失傳，高雄第一科大通識教育中心師生，26日前往二仁溪畔進行產業巡禮，耆老帶著大家從伐竹、削竹繩造竹筏，重現竹筏技藝，這項竹筏技藝對居民來說是產業，學會綁竹筏的學生卻認為，學會一項野外求生技能，覺得很實用。

田寮屬惡地形，耕地少，昔日居民便將山上砍筏下來竹子，利用豐沛二仁溪水運往下游販賣，形成獨特「放竹筏」文化，雖是當地獨特產業和居民共同記憶，但此技藝隨著產業沒落，消失超過一甲子。

近年來田寮崇德社區發展協會透過田野調查、訪談耆老，逐漸找回耆老恢復舊時綁竹筏記憶，後來也漸漸成為社區生態遊程。

第一科大特別安排學生體驗竹筏製作，耆老示範綑縛竹子技巧，接著大家通力合作依序把10支竹子綁成竹筏。

風管系三年楊岳樺表示，綁竹筏綑綁竹筏看似簡單，實際操作才發現很難，這也是一門實用求生技能，以後如果在野外遇意外就能綁竹筏，形成另類救生艇。

崇德社區理事丁素貞指出，田寮為全台人口外流鄉鎮第1名，當地無便利商店、無大型醫療院所、無加油站，因此不斷思考要如何帶動產業發展，真正吸引年輕人回鄉，重現往昔光景。

她說，儘管田寮地質貧瘠，耕地不到2成，但二仁溪氾濫沖積過後的土壤格外肥沃，種出來的作物非常好吃，讓她萌生復耕地瓜的想法，目前復耕已進入第2年。

學生造完竹筏，也到惡地田壤體驗種地瓜，從操作耕耘機、施肥、再到扦插瓜藤，新鮮又有趣，大家還相約再來一起採收地瓜、烤地瓜，品嘗地瓜滋味。

(中國時報)